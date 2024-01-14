راقبها جيدا.. 4 علامات تنذر بخطر سرطان الفم

MENAFN - Khaberni) خبرني - يوصي أطباء الأسنان دائما بمراقبة العلامات التي تظهر على الفم والتي يمكن أن تكون إشارة على الإصابة بسرطان الفم.

وفيما يلي 4 أعراض يجب الانتباه إليها:

تقرحات غير قابلة للشفاء

القروح

يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الفم، إنها شائعة ولا ينبغي أن تكون مصدر قلق إذا شفيت بسرعة. وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، يجب فحص القرحات التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، أو تنمو مرة أخرى بشكل أكبر أو بالقرب من الجزء الخلفي من الحلق. وقال الدكتور مايكل هو، استشاري سرطان الوجه والرقبة والفم في جامعة ليدزهو: "العلامة الأكثر شيوعاً لسرطان الفم هي القرحة المستمرة التي تستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.



تورم أو كتل

يمكن أن تكون التورمات والكتل غير المبررة حول الفم أو الفك علامة على الإصابة بالسرطان. وفي حالات أقل شيوعا، يمكن أن تظهر كتل سرطانية على الغدد اللعابية واللوزتين ويمكن أن تظهر أيضا على شكل سماكة في الفم أو على الشفة. يحث الدكتور هو أي شخص يلاحظ هذه الأعراض على زيارة طبيب الأسنان أو الطبيب العام، الذي قد يحيله لإجراء تقييمات عاجلة. بقع حمراء أو بيضاء

يمكن أن تظهر التغيرات السرطانية في الفم على شكل بقع حمراء أو بيضاء. يجب تقييم البقع البيضاء من قبل الطبيب، حيث إنها يمكن أن تظهر بسبب وجود عدوى فطرية.

الخدر

يمكن أن يكون الخدر حول الفم أو اللسان علامة تحذيرية لسرطان الفم.

ويقول الخبراء إن هذا الوخز والخدر يمكن أن يحدث لأن الخلايا السرطانية تسبب تلف الأوعية الدموية العصبية في الفم.