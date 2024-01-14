Monday, 15 January 2024 12:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


راقبها جيدا.. 4 علامات تنذر بخطر سرطان الفم

1/14/2024 3:00:15 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يوصي أطباء الأسنان دائما بمراقبة العلامات التي تظهر على الفم والتي يمكن أن تكون إشارة على الإصابة بسرطان الفم.

وفيما يلي 4 أعراض يجب الانتباه إليها:

تقرحات غير قابلة للشفاء

القروح
يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الفم، إنها شائعة ولا ينبغي أن تكون مصدر قلق إذا شفيت بسرعة. وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، يجب فحص القرحات التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، أو تنمو مرة أخرى بشكل أكبر أو بالقرب من الجزء الخلفي من الحلق. وقال الدكتور مايكل هو، استشاري سرطان الوجه والرقبة والفم في جامعة ليدزهو: "العلامة الأكثر شيوعاً لسرطان الفم هي القرحة المستمرة التي تستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.

تورم أو كتل

يمكن أن تكون التورمات والكتل غير المبررة حول الفم أو الفك علامة على الإصابة بالسرطان. وفي حالات أقل شيوعا، يمكن أن تظهر كتل سرطانية على الغدد اللعابية واللوزتين ويمكن أن تظهر أيضا على شكل سماكة في الفم أو على الشفة. يحث الدكتور هو أي شخص يلاحظ هذه الأعراض على زيارة طبيب الأسنان أو الطبيب العام، الذي قد يحيله لإجراء تقييمات عاجلة. بقع حمراء أو بيضاء

يمكن أن تظهر التغيرات السرطانية في الفم على شكل بقع حمراء أو بيضاء. يجب تقييم البقع البيضاء من قبل الطبيب، حيث إنها يمكن أن تظهر بسبب وجود عدوى فطرية.

الخدر

يمكن أن يكون الخدر حول الفم أو اللسان علامة تحذيرية لسرطان الفم.

ويقول الخبراء إن هذا الوخز والخدر يمكن أن يحدث لأن الخلايا السرطانية تسبب تلف الأوعية الدموية العصبية في الفم.

MENAFN14012024000151011027ID1107719572

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث