باكستان ترسل طائرة مساعدات لقطاع غزة إلى مطار ماركا العسكري

MENAFN - Khaberni) خبرني - وصلت إلى مطار ماركا العسكري الأحد، طائرة عسكرية باكستانية نوع (IL-78 ) تحمل على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية لإرسالها إلى قطاع غزة.

وكان في استقبال الطائرة عند وصولها إلى المطار قائد سلاح الجو الملكي، والسفير الباكستاني في عمّان محمد أجمل إقبال والملحق العسكري الباكستاني في عمّان.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دعم جهود المملكة الأردنية التي تبذلها في مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة جراء الحرب المستمرة عليه، وتأكيداً على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وتعبيراً عن قيمة التضامن والتآزر الذي يكنه الشعب الباكستاني للشعب الفلسطيني.