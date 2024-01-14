تكميلية التوجيهي تعقد امتحانها الأخير الاثنين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يختتم طلبة الثانوية العامة للدورة التكميلية امتحاناتهم الإثنين.
ويتقدم الطلبة للامتحان الأخير، من مختلف الفروع الاثنين، بمباحث اللغة العربية الورقة الثانية والكيمياء والعلوم الصناعية الخاصة، والكيمياء المهني الشامل والكيمياء "جامعات وكليات" .
ويتقدم غداً في اليوم الأخير للامتحان بحسب بيان للوزارة 28244 طالبا وطالبة من جميع الفروع.
وتقدم للامتحان الذي بدأ في 28 كانون الأول من العام الماضي، 81614 مشتركا ومشتركة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.
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