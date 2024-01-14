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القوى السياسية والمدنية تنظم وقفة تضامنية مع أهل غزة في ساحة الإرادة

1/14/2024 2:38:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
نظمت القوى السياسية والمدنية في الكويت وقفة تضامنية مع أهل غزة في فلسطين في ساحة الإرادة بمناسبة مرور 100 يوم على معركة طوفان الأقصى وحرب الإبادة المتواصلة عليها من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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