القوى السياسية والمدنية تنظم وقفة تضامنية مع أهل غزة في ساحة الإرادة

القوى السياسية والمدنية تنظم وقفة تضامنية مع أهل غزة في ساحة الإرادة
التاريخ
1/14/2024 2:38:13 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
نظمت القوى السياسية والمدنية في الكويت وقفة تضامنية مع أهل غزة في فلسطين في ساحة الإرادة بمناسبة مرور 100 يوم على معركة طوفان الأقصى وحرب الإبادة المتواصلة عليها من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
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