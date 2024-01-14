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القوى العاملة خدمة إصدار لمن يهمه الأمر الموجهة لـ التعليم العالي عبر سهل

1/14/2024 2:38:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة خدمة إصدار شهادة لمن يهمه الأمر للمسجلين على الباب الخامس والموجهة الى «التعليم العالي» عبر تطبيق «سهل». وحددت خطوات تفعيل الشهادة في الآتي: الدخول إلى تطبيق «سهل» - أفراد، الدخول على قائمة الشهادات من خدمات الهيئة العامة للقوى العاملة، الضغط على إصدار شهادة لمن يهمه الأمر «باب خامس» الموجهة للتعليم العالي، والضغط على إرسال ومن ثم تحميل الشهادة وطباعتها، حيث تطبع الشهادة فقط لمن تقدم بطلب معاملة طلبات الدراسة في نظام معاملات دعم العمالة - شركات.

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