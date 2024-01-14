القوى العاملة خدمة إصدار لمن يهمه الأمر الموجهة لـ التعليم العالي عبر سهل

القوى العاملة خدمة إصدار لمن يهمه الأمر الموجهة لـ التعليم العالي عبر سهل
التاريخ
1/14/2024 2:38:13 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة خدمة إصدار شهادة لمن يهمه الأمر للمسجلين على الباب الخامس والموجهة الى «التعليم العالي» عبر تطبيق «سهل». وحددت خطوات تفعيل الشهادة في الآتي: الدخول إلى تطبيق «سهل» - أفراد، الدخول على قائمة الشهادات من خدمات الهيئة العامة للقوى العاملة، الضغط على إصدار شهادة لمن يهمه الأمر «باب خامس» الموجهة للتعليم العالي، والضغط على إرسال ومن ثم تحميل الشهادة وطباعتها، حيث تطبع الشهادة فقط لمن تقدم بطلب معاملة طلبات الدراسة في نظام معاملات دعم العمالة - شركات.
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