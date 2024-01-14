الحمدان التعاون بين معهد الدراسات القضائية والقانونية واتحاد المصارف العربية لتبادل الخبرات



المطيري: المعهد يتمتع بسمعة كبيرة في الأوساط القانونية لما يقدمه من خبرات فتوح: مؤتمر دولي بالكويت في 2024 حول الوساطة والتحكيم وتطوير قوانين العمل المصرفي



القاهرة - هناء السيد

تعزيزا للتعاون القضائي والقانوني، وقّع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية واتحاد المصارف العربية أمس مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتجارب والدراسات في المجالات القانونية والقضائية، وذلك تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

ووقع المذكرة عن المعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية المدير العام المستشار هاني الحمدان، وعن اتحاد المصارف العربية الأمين العام للاتحاد د.وسام فتوح، وذلك بحضور مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيري والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير د.علي المالكي، ممثلا عن الأمين العام للجامعة ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة د.رائد الجبوري.

وأكد السفير المالكي خلال حفل التوقيع حرص الجامعة العربية على الرعاية والاهتمام بتوقيع مثل هذه المذكرة للتفاهم بين المعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية واتحاد المصارف العربية، باعتبارها مبادرات مهمة تدعم العمل العربي المشترك.

ومن جهته، أكد المستشار الحمدان في كلمته أهمية مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين المعهد الكويتي واتحاد المصارف العربية، حيث يعد هذا «الاتفاق الاستراتيجي» فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى وتعزيز طرح البرامج التدريبية النوعية والتخصصية في المجالات المصرفية، موضحا أن مذكرة التفاهم تسهم في رفع كفاءة المتعاملين مع القضايا والإشكاليات التي تفرزها المعاملات المالية الحديثة، خصوصا في ظل تنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعرف على أفضل النماذج والممارسات الدولية المثلى في هذا المجال، إضافة الى تبادل المناهج والبرامج والمواد العلمية.

وأضاف المستشار الحمدان: ان مذكرة التفاهم تلحقها خطط تدريبية وعلمية مدروسة ومحددة في الزمان والمكان وسوف تكون لبنة أساسية في تطوير ودعم خبرات العاملين في المجالات القانونية والقضائية المصرفية لبناء جيل واع من المتدربين متسلحين بالمعرفة والخبرة، وهما الشرطان الأساسيان للتميز والنجاح والإبداع.

وأعرب الحمدان عن شكره للقائمين على حفل التوقيع، قائلا: ننظر بعين الاعتبار والتقدير الى ما سيعقب ذلك من شراكة علمية وتدريبية متميزة تستهدف مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية د.وسام فتوح: إن هذه المذكرة لها أهمية كبيرة لأن العمل المصرفي العربي الذي يرعى التجارة يحتاج الى القوانين والقضاء، مشيرا إلى إمكانية حدوث خلافات بين بعض المصارف أو بين بعض المصارف والعملاء ومثل هذه الاتفاقية تجمع بين القوانين والعمل المصرفي، مؤكدا أن رعاية الأمين العام للجامعة العربية للتوقيع على مذكرة التفاهم تعطيها ثقلا كبيرا.

وأضاف د.فتوح: نتطلع إلى إعداد دراسات وأبحاث مشتركة حول القوانين والعمل المصرفي بين المعهد الكويتي واتحاد المصارف، موضحا أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر دولي بتنظيم مشترك بين الجانبين في الكويت في النصف الثاني من العام الحالي حول موضوع الوساطة والتحكيم وتطوير القوانين التي تدعم العمل المصرفي.

بدوره، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيري أهمية توقيع هذه المذكرة بتعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم القطاعات ذات الاهتمام المشترك سواء القضائية أو القانونية أو المصرفية.

وأشار السفير المطيري إلى أن هذه المذكرة تعكس المكانة المتميزة والسمعة الكبيرة التي يتمتع بها المعهد الكويتي للدراسات القانونية والقضائية لما يقدمه من خبرات للدارسين والمتعاملين في المسائل القانونية، مبينا أنه ستكون هناك استفادة من المذكرة لاتحاد المصارف العربية من خبرات المعهد الكويتي خاصة فيما يتعلق بالدراسات القانونية والقضائية المتخصصة في المجالات المصرفية التي تخدم عمل الاتحاد.

وأكد السفير المطيري أن مذكرة التفاهم ستسهم في إضافة خبرات جديدة للجانبين، ومن شأن هذه المذكرة بناء كوادر قانونية متخصصة في الجوانب المالية خاصة مع وجود العديد من القضايا التي لديها شق مالي، لاسيما أن لدى الجامعة العربية آليات تعنى بالجوانب المالية مثل محكمة الاستثمار العربية والمحكمة الإدارية.