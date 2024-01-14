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العتيبي تشجيع المواطنين على العمل بعقود المقاولين المشتركة بالمنطقة المقسومة

1/14/2024 2:38:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
استقبل مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي ونائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية نجاة اليوسف، الشركة الكويتية لنفط الخليج، وذلك بمقر الهيئة العامة للقوى العاملة، بهدف تكريم الهيئة لدعمهما توظيف العمالة الوطنية في القطاع النفطي.
يأتي ذلك، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على صرف دعم العمالة الوطنية للمواطنين العاملين في عقود مقاولي العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة بعد عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وذلك تشجيعا للمواطنين على العمل في عقود مقاولي العمليات المشتركة وإنصافا لهم ومساواة بإخوانهم العاملين بعقود مقاولي القطاع النفطي.
وأعرب العتيبي عن ترحيبه بالحضور، مشيدا بدور الشركة الكويتية لنفط الخليج بتشجيع الشباب الكويتي على العمل في الشركة، موضحا انه تم خلال الاجتماع مناقشة المشاريع المستقبلية للشركة التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل للشباب الكويتي والكوادر الوطنية في مجالات النفط.
من جانبه، أعرب، رئيس عمليات الخفجي المشتركة نايف العنزي ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية في نفط الخليج، عن رغبتهم في توفير فرص عمل للشباب الكويتي الراغبين في العمل في قطاع النفط، واستفادة أكبر قدر من الكوادر والخبرات الوطنية في هذا المجال.
وفي نهاية اللقاء، قدمت الشركة الكويتية لنفط الخليج درع تكريم للهيئة العامة للقوى العاملة تقديرا لجهودها في دعم توظيف العمالة الوطنية في قطاع النفط.

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