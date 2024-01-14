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مصادر لـ الأنباء توقيع عقد صيانة مبنى المركز الحكومي للفحوصات في الأشغال

1/14/2024 2:38:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أفادت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» بأن وكيلة قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث بالتكليـــــف في وزارة الأشغال العامة م.إيمان العمر قامت بطرح وترسية وتوقيع عقد للقيام بأعمال الصيانة الدورية والوقائية والتجهيزية لجميع أنظمة وأجهزة ومعدات مباني ومرافق وخدمات المركز الحكومي في صبحان.
وأضافت المصادر انه تم البدء بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة لرفع كفاءة أنظمة شفط أبخرة الغازات الناتجة عن عمليات الفحص في المختبرات، وصيانة المبنى ومعالجة أوجه القصور في مستوى جودة المرافق التابعة للمركز واستدامتها والمحافظة عليها حرصا على ممتلكات الدولة. وأشارت المصادر إلى ان العقد يتضمن تدريب موظفي المركز الحكومي على تشغيل المبنى وتأهيل عدد منهم للحصول على شهادة PMP (Project Management Professional). من جهة أخرى، اعتمد قطاع المركز الحكومي للفحوصات نظام الميكنة وأوقف العمل بتصدير جميع المراسلات ورقيا والعمل بنظام السجل الداخلي الإلكتروني بشكل كامل اعتبارا من تاريخ 10 الجاري.

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