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الدوخي إتاحة الهندسة البيئية وماجستير الأمن السيبراني لطلبتنا بأميركا

1/14/2024 2:38:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالله الراكان
أكد رئيس اتحاد طلبة الكويت فرع الولايات المتحدة خالد الدوخي أن أهم انجازات الاتحاد تتمثل في زيادة عدد الجامعات بتخصص الأمن السيبراني حيث زاد بواقع 63 جامعة، لافتا إلى اتاحة تخصصات الماجستير لطلبة الأمن السيبراني، وتخصص الهندسة البيئية في جامعتي توسان و«asu».
وقال الدوخي في تصريح لـ «الأنباء» على هامش حفل العشاء الذي نظمه الاتحاد بصالة الميلم في منطقة العديلية بمناسبة افتتاح العام النقابي بحضور طلبة اميركا وعدد من الشخصيات العامة ان عدد طلبتنا في الولايات المتحدة 6000 طالب وطالبة، مشيرا الى ان الاتحاد على استعداد لخدمة اي كويتي في أميركا، مؤكدا ان الهدف من الحفل هو التعارف بين الطلبة والشخصيات العامة بالاضافة الى تعريف الطلبة والشركات والشخصيات العامة في الكويت بالاتحاد والتوعية بدوره في خدمة طلبتنا.
واشار الى مشاريع الاتحاد المستقبلية ومنها تنظيم رحلة خيرية وملتقى للطلبة والطالبات في الولايات المتحدة الأميركية «ملتقى العيد الوطني» ولقاء تنويري، مؤكدا أن الاتحاد هو خط الدفاع الأول للطلبة والطالبات ليس فقط في الجانب التعليمي بل في كل ما يتعلق بالأمور الطلابية.

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