الصيدلانية بشاير الشطي تفوز بالمركز السادس في جائزة أفضل بوستر حول العالم

الصيدلانية بشاير الشطي تفوز بالمركز السادس في جائزة أفضل بوستر حول العالم
التاريخ
1/14/2024 2:38:13 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) حصلت خريجة جامعة الكويت لعام 2023 الصيدلانية بشاير الشطي على المركز السادس في جائزة أفضل بوستر من أصل 86 بوسترا للمشاركين حول العالم، وهي الجائزة الوحيدة للكويت he Sixth Best Professional Poster Presenter، DUPHAT 2024، وذلك في دبي خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير، تحت إشراف رئيس قسم الكيمياء الصيدلانية في جامعة الكويت د.ناصر التناك، بمشاركة المحاضر الإكلينيكي بقسم مزاولة مهنة الصيدلة في جامعة الكويت د.زهرة الصيرفي.
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