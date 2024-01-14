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الصيدلانية بشاير الشطي تفوز بالمركز السادس في جائزة أفضل بوستر حول العالم

1/14/2024 2:38:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصلت خريجة جامعة الكويت لعام 2023 الصيدلانية بشاير الشطي على المركز السادس في جائزة أفضل بوستر من أصل 86 بوسترا للمشاركين حول العالم، وهي الجائزة الوحيدة للكويت he Sixth Best Professional Poster Presenter، DUPHAT 2024، وذلك في دبي خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير، تحت إشراف رئيس قسم الكيمياء الصيدلانية في جامعة الكويت د.ناصر التناك، بمشاركة المحاضر الإكلينيكي بقسم مزاولة مهنة الصيدلة في جامعة الكويت د.زهرة الصيرفي.

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