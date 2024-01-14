إخلاء وهمي لمركز التحكم الوطني بالتعاون مع الحرس الوطني

(MENAFN
- Al-Anbaa) قامت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الحرس الوطني، بتمرين اخلاء وهمي لمركز التحكم الوطني، وذلك للتأكد من جاهزية العاملين في المركز للتعامل مع أي طارئ وفق اجراءات مشددة معدة من الحرس الوطني.
كما حضر التمرين وكيل الوزارة بالتكليف م.مها العسعوسي وقائد الحماية والتعزيز اللواء الركن حمد البرجس وكبار الضباط في قيادة الحماية والتعزيز والوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم والرقابة بالتكليف م.فاطمة حياة، وتقدمت الوزارة بجزيل الشكر للجهات المشاركة وزارة الصحة، قوة الإطفاء العام، والإدارة العامة للدفاع المدني.
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