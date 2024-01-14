Monday, 15 January 2024 12:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إخلاء وهمي لمركز التحكم الوطني بالتعاون مع الحرس الوطني

1/14/2024 2:38:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قامت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الحرس الوطني، بتمرين اخلاء وهمي لمركز التحكم الوطني، وذلك للتأكد من جاهزية العاملين في المركز للتعامل مع أي طارئ وفق اجراءات مشددة معدة من الحرس الوطني.
كما حضر التمرين وكيل الوزارة بالتكليف م.مها العسعوسي وقائد الحماية والتعزيز اللواء الركن حمد البرجس وكبار الضباط في قيادة الحماية والتعزيز والوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم والرقابة بالتكليف م.فاطمة حياة، وتقدمت الوزارة بجزيل الشكر للجهات المشاركة وزارة الصحة، قوة الإطفاء العام، والإدارة العامة للدفاع المدني.

MENAFN14012024000130011022ID1107719560

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث