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الزراعة مستعدون لتنفيذ الخطط التنموية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في الكويت

1/14/2024 2:38:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.ناصر تقي استعداد الهيئة لتنفيذ الخطط التنموية التي تخدم الكويت بما يلبي أولوياتها وأهدافها ويحقق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في تصريح أدلى به تقي لـ «كونا» أمس عقب اجتماعه مع المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» د.نصر الدين العبيد بحضور خبراء وفنيين من الجهتين. وأكد تقي حرص الهيئة على تنفيذ ما هو مطلوب من أجل التعاون مع المركز وتنفيذ كل الخطط التنموية بما يحقق الأمن الغذائي العربي وأهداف التنمية المستدامة وتفعيل العمل العربي المشترك، مبينا أن الجانبين ناقشا قضايا التعاون المشترك وتنفيذ المشاريع التطبيقية خصوصا تنفيذ مشاريع جديدة حول استعمالات المياه غير التقليدية.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث مراقبة الكثبان الرملية وتثبيتها إضافة إلى تنمية وتطوير الثروة الحيوانية: الأغنام العواس والماعز الشامي وتنفيذ مشروع المراعي والموارد الحراجية، ومناقشة الخطوات التنفيذية لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العمومية لـ «أكساد» بشأن افتتاح مكتب للمركز في الكويت بهدف متابعة الأعمال والأنشطة وتنفيذ المشاريع التطبيقية والتنموية التي ينفذها في البلاد. وذكر أن من أهداف المكتب أيضا توسيع الأعمال ومتابعة الخبراء لنتائج الأبحاث وتطبيقات نتائج الدراسات ومخرجات المشاريع المنفذة في ضوء توسيع عمل «أكساد» في المنطقة العربية، كما أن وفد المركز اطلع على خطط وبرامج الهيئة وعلى نتائج الأبحاث المشتركة بين «أكساد» ومعهد الكويت للأبحاث العلمية لاسيما زراعة أصناف من القمح والشعير والتعاون المشترك في مجال تنمية الثروة الحيوانية.
يذكر أن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة تأسس عام 1968 وهو منظمة عربية متخصصة تعمل ضمن إطار جامعة الدول العربية بهدف توحيد الجهود المشتركة لتطوير البحث العلمي الزراعي في المناطق الجافة وشبه الجافة وتبادل المعلومات والخبرات على نحو يمكن من الاستفادة من ثمار التقدم العلمي ونقل وتطوير وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة بغية زيادة الإنتاج الزراعي في هذه المناطق.

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