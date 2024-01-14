Monday, 15 January 2024 12:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهران 2024 في تعاونية جابر الأحمد لن يقل في إنجازاته عن سابقه ونعد بالمزيد

1/14/2024 2:38:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة جابر الأحمد التعاونية فهد الهران في تصريح لـ «الأنباء» أن الجمعية قامت خلال الفترة الأخيرة بمجموعة من الأنشطة، وحققت العديد من الإنجازات التي تمثل قصة نجاح بفضل الله ثم بتكاتف أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بغية النهوض بالمركز المالي وتحسين مستوى الخدمات وتلبية تطلعات المساهمين والأهالي.
وأكد الهران أن الجمعية قامت بتسيير رحلة للمساهمين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة العمرة، كما نظمت رحلة الى شاليهات منتزه الصقران، فضلا عن عروض مخفضة على التذاكر الترفيهية للمساهمين وأبنائهم، إضافة إلى تنظيم مسابقات لحفظ القرآن الكريم وتكريم الطلبة المتفوقين ودعم المراكز الصحية ومدارس المنطقة ودعم المساجد ومصليات العيد، موضحا أن الجمعية مع بداية 2024 مستمرة بشكل تصاعدي في تحقيق قفزات هائلة بمبيعاتها والتي زادت على مبيعات العام السابق بنحو 3 ملايين دينار وحققت أرباحا مميزة مكنتها من توزيع الحد الأعلى من الأرباح حسب قرار وزارة الشؤون وهو 12%، لافتا إلى أن لجنة المشتريات عززت ثقة المساهمين وأهالي المنطقة بجمعيتهم من خلال تكثيف المهرجانات وتنظيم العروض التسويقية الشهرية والموسمية وتوزيع السلال على المساهمين.
وأضاف أن الجمعية قطعت شوطا كبيرا في مشاريع الاستثمار والتطوير، فتم طرح العديد من الأنشطة الاستثمارية التي تواكب تطلعات المساهمين، فوفرنا البراندات العالمية من المطاعم والأنشطة الأخرى والتي وفرت دعومات للجمعية بأكثر من 2 مليون دينار مما عزز من قوة المركز المالي للجمعية بإيرادات مميزة وعوائد جديدة.
أما على الجانب الإنشائي فبين أن مجلس الإدارة انتهى خلال السنة المالية الأخيرة من مشروع افتتاح السوق المركزي قطعة 7 ومن مشروع افتتاح الفروع ذوي الأرقام 16 و14، في حين تم افتتاح فرع لوازم العائلة رقم 3 في قطعة 7 وتم الانتهاء من تجهيز ملعب كرة القادم بإحدى مدارس المنطقة، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل حاليا على إعادة ترميم وتأهيل مبنى السوق المركزي في قطعة 1، وعلى تجهيز فرع بنشر مؤقت، وكذلك تجهيز منطقة ألعاب للأطفال بمداخل الأسواق المركزية، فضلا عن انطلاقها في إجراءات بناء صالة للأفراح تحت مسمى: صالة جمعية جابر الأحمد التعاونية، إضافة إلى تجهيز فرع التموين في قطعة 7 بالإضافة إلى تجهيز 5 فروع للجمعية.
ولفت إلى أن الجمعية قامت من خلال اللجنة الإدارية والمالية بدراسة الهيكل التنظيمي والكادر الوظيفي وفق الاحتياج الفعلي بما يتوافق مع القرارات الناظمة للعمل التعاوني.

MENAFN14012024000130011022ID1107719558

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث