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برج Ooredoo رمز وطني ومرآة لقضايا المجتمع في قلب الكويت

1/14/2024 2:38:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في قلب مدينة الكويت، يقف برج Ooredoo بشموخ في أكثر مواقعها استراتيجية، ليس فقط كرمز لافت للنظر بل كلوحة ديناميكية تعكس إيقاع القلوب الكويتية النابض بالحياة.
وخلال عام 2023، تحول البرج إلى منصة، تعبر عن أهم المناسبات والأحداث الوطنية والاجتماعية، معززة بذلك علاقة أسرة Ooredoo مع المجتمع المحلي، جعلت من هذا البرج ذي الموقع الاستراتيجي، مؤشرا رمزيا مرتبطا بروح الوحدة والتضامن.
Ooredoo، المتجذرة بعمق في المجتمع الكويتي، استغلت بذكاء القوة التغييرية لهذا الرمز دائم التجدد فقد نجحت في التواصل مع قلوب الشعب الكويتي، عبر صناعة ذكريات خالدة، لتصبح بذلك جزءا أساسيا من الهوية الجماعية للكويت.
وفي لحظات الفرح والحزن على حد سواء، لعب برج Ooredoo دورا بارزا في التعبير عن مشاعر الشعب الكويتي، حيث كان حاضرا في الوقفات التضامنية الرسمية.
وخلال المناسبة الأكثر أثرا في نفوس جميع الكويتيين يوم الشهيد، قام برج Ooredoo بالوقوف كنصب تذكاري صلب، حيث تم عرض أسماء وصور الشهداء الكويتيين عليه، وهذه اللفتة الرمزية كانت تذكيرا مؤثرا بالتضحيات التي قام بها الشهداء من أجل حرية واستقلال الوطن، وزادت من الشعور الجماعي بالاعتزاز والامتنان داخل المجتمع.
كما تحول برج Ooredoo إلى رمز للاحتفال الثقافي، حيث شارك بنشاط في الأحداث الوطنية والإقليمية المهمة التي كان لها تأثير عميق على المجتمع، معززا بذلك الشعور بالتواصل والتلاحم، وأصبح البرج قوة موحدة تجمع كل الكويتيين خلال الاحتفالات والمناسبات السعيدة. على سبيل المثال، خلال فترة الأعياد الوطنية، أضاء البرج ببريق وطني، كمظهر للفخر والوحدة بين جميع شرائح المجتمع وقد تلألأت ألوان العلم الزاهية في سماء الكويت، ما خلق عرضا بصريا يلتقط جوهر الفخر الوطني.
ويجب ألا ننسى أيضا تواجد البرج خلال الاحتفالات الثقافية والدينية مثل عيد الفطر، وشهر رمضان المبارك، والقرقيعان، بهدف التواصل مع النسيج الثقافي للكويت، وعرض عادات وتقاليد البلد العريقة، من خلال عروض زاهية، تعكس الأجواء الاحتفالية الساحرة في هذه الأوقات المميزة.
ومن خلال مشاركته الفعالة في هذه المناسبات الثقافية والوطنية، تؤكد Ooredoo أن دور صرحها لا يقتصر على الرمز المعماري، بل هو جزء حيوي وأساسي من المشهد الثقافي في الكويت.
وتكريما للتفوق الأكاديمي والعلمي، تم عرض وجوه وأسماء الطلاب المتفوقين في برج Ooredoo، في لفتة لا تعترف فقط بإنجازاتهم الملحوظة، بل تلهم أيضا المجتمع، من خلال تسليط الضوء على هؤلاء الطلاب المميزين، ومنحهم الاعتراف والتقدير الذي يستحقونه.
هذا، وتولي Ooredoo الإنجازات الرياضية الكويتية قدرا كبيرا من الأهمية، إذ تحولت شاشات البرج إلى فريق تشجيع افتراضي في البطولات الرياضية رفيعة المستوى، مثل كأس الخليج، لتشع بألوان الفريق الزرقاء الزاهية، وتشكل مركزا يلتف حوله المجتمع لدعم أبطالهم.
كما كان للأحداث الدولية المهمة نصيب من التركيز والاهتمام أيضا وخلال الأوقات الإنسانية الصعبة مثل الحرب في غزة، استخدمت Ooredoo البرج لنقل رسالة صادقة من التعاطف والرحمة. هذه المبادرة أظهرت التزام الشركة تجاه القضايا العالمية التي تلامس بعمق المجتمع الكويتي، وكانت بمنزلة تمثيل بصري لنصرة وتضامن الكويتيين مع فلسطين، ولعل صدق وسمو المشاعر التي عبرت عنها الرسائل المعروضة على البرج، كانت السبب الرئيسي في الصدى الكبير الذي لاقته هذه اللفتة الإنسانية الرائعة.
من خلال هذه المساهمات المتنوعة، تجاوز برج Ooredoo دوره كمركز اتصالات، ليصبح ممثلا حيويا يعكس التراث الثقافي الغني للكويت وإنجازاتها وتاريخها المشترك.
من جانب آخر، استفادت Ooredoo من واجهة البرج، للإعلان عن أهم فعالياتها وعروضها الترويجية، كان آخرها حفل إطلاق أحدث الأجهزة، الحدث الأكثر انتظارا وأهمية في الكويت، حيث تحول البرج خلاله إلى مركز حيوي، جذب آلاف الزوار من عشاق التكنولوجيا وبالإضافة إلى حماس الحصول على أحدث الأجهزة، شكل الحدث منصة مثالية لمختلف شرائح المجتمع، للالتقاء وقضاء وقت مميز مع الأصدقاء، والاستمتاع بعروض حية في الهواء الطلق، بأجواء مليئة بالمرح والطعام والموسيقى حتى منتصف الليل.

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