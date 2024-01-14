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التجارة توسع الدعم الإنشائي بتقديم 3 آلاف دينار لشراء أو ترميم الشقق

1/14/2024 2:38:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا وزاريا قضى من خلال بتوسعة نطاق المستفيدين من الدعم الإنشائي، ليشمل أصحاب الشقق، وذلك بمواد مدعومة بقيمة تصل إلى 3 آلاف دينار. ويمنح القرار المواطنين الذين يتمتعون بقرض بنك الائتمان الكويتي شراء
أو ترميم الشقق الحصول على دعم 7 مواد إنشائية، شرط الحصول على رخصة من بلدية الكويت، وذلك بواقع دعم ٣٠٠ كيس إسمنت و500 دينار للأطقم الصحية ومثلها للسيراميك والبورسلان
و٣٠٠ دينار للعازل المائي و500 دينار لأسلاك الكهرباء
و400 دينار لليتات LED و500 دينار للأصباغ الخشنة.

MENAFN14012024000130011022ID1107719556

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