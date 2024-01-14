بالفيديو م نهار الظفيري لـ الأنباء 650 محطة تحويل رئيسية تخضع للصيانة واستبدال 150 أخرى جذريا



مدة عقود الصيانة 5 سنوات تنتهي 2025 والعقود الجديدة لدى «المناقصات» تمهيداً لطرحها

مشروع محطة متنقلة يطرح قريباً للاستعانة بها أثناء إحلال المحولات لاستمرارية إيصال التيار

الفنيون باتوا عملة نادرة ونتواصل مع «التطبيقي» لتعديل المخرجات بما يتناسب مع حاجة الوزارة

ندعو الكيميائيين من خريجي جامعة الكويت للالتحاق بمختبر فحص الزيوت الرائد لدينا

جودة مختبر الاستشعار عن بُعد دفعت «المحاسبة» لمنع أعمال فحص المحولات عبر « الخاص» إنشاء مراكز طوارئ جنوباً وشمالاً مجهزة بالكامل بنظام النوبات للتعامل مع الانقطاعات بشكل سريع

دارين العلي

أكد مدير إدارة صيانة المحولات الرئيسية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م. نهار الظفيري، سير عمليات الصيانة في المحطات مختلفة الجهود بالشكل المطلوب كما هو مخطط له وفق العقود. ولفت في لقاء خاص مع «الأنباء» الى ان الادارة انتهت من اعداد مناقصات عقود الصيانة للمرحلة ما بعد 2025 تاريخ انتهاء العقود الحالية وهي في طور الطرح لدى الجهاز المركزي للمناقصات. وقال ان الادارة تشرف على 650 محطة تخضع للصيانة بشكل دوري مرتين خلال الخمس سنوات مدة العقود الخاصة بالصيانات، لافتا الى اجراء صيانة جذرية واستبدال معدات بالكامل لـ150 محطة ضمن هذه العقود. وأكد ان هناك سياسة للاحلال لبعض المحطات التي انتهى عمرها الافتراضي، معلنا عن مشروع لاعتماد المحطات المتنقلة خلال فترة الاحلال لنقل الاحمال اليها حفاظا على استمرارية ايصال التيار. التدريب، والحاجة الى فنيين، وريادة المختبر الخاص بالاستشعار عن بعد لأوضاع المحولات، بالاضافة الى العديد من القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء، وفيما يلي التفاصيل:

بداية نودّ أن نتكلم عن عمل الإدارة وأهمية ما تقوم به؟

٭ عندما تنتج الكهرباء في محطات التوليد تقوم محطات النقل وهي محطات التحويل الرئيسية بنقل الطاقة الى محطات التوزيع، اي أننا قطاع وسيط بين محطات الإنتاج ومحطات التوزيع التي توصل الكهرباء الى المنازل، وادارة صيانة محطات التحويل الرئيسية معنية باستمرارية نقل الطاقة من محطات الانتاج الرئيسية الى محطات التوزيع عبر محطات التحويل، ولهذا العمل لدينا كوادر وطنية مميزة إذ يعمل في الادارة حوالي 1500 موظف ونشرف على عدد كبير من العقود الخاصة بالصيانة الدورية سواء وقائية او جذرية او عمليات الاحلال.

أنواع الصيانة

تحدثتم عن انواع الصيانة التي تقومون بها فما هي هذه الصيانات وكيف تتم حاليا؟

٭ الصيانة الوقائية هي الصيانة الشاملة التي تتم على المحطة دون انتظار وقوع الخلل لضمان استمرارية عملها لفترة طويلة. اما الصيانة الجذرية وهي الصيانة التي تهدف لإطالة العمر الافتراضي للمحطة عبر فصل المعدات وتجديدها واعادة تركيبها وهذا الأمر يتم مع تقادم عمر المحطة ما يزيد من عمرها الافتراضي 15 الى 20 سنة اضافية.

اما الإحلال فيتم باستبدال المعدات بأخرى تصنيع حديث اذ إن المعدة القديمة انتهى عمرها الافتراضي ولم يعد هناك قطع غيار لها او حتى لا يمكن ان تتم صيانتها جذريا او ان تكلفة صيانتها مرتفع جدا.

عدد المحطات

ما عدد محطات التحويل الرئيسية في البلاد؟

٭ لدينا تقريبا 750 محطة تحويل رئيسية بمختلف القدرات وهو رقم كبير جدا مقارنة بالدول المحيطة نسبة للبقعة الجغرافية وعدد السكان

محطات التحويل تتوزع بين عدة جهود بدءا من 11 كيلوفولت و33 ومحطات 132 و300 كيلوفولت ثم جهد 400 وكان الهدف منها هذه الاخيرة تلبية للربط الخليجي ولدينا حاليا حوالى 35 محطة بجهد 400.

وما عدد المحطات التي تخضع لإدارة صيانة المحطات؟

٭ المحطات التي تخضع لبرامج الصيانة حاليا حوالي 650 محطة تتم صيانتها وفق جداول وبرامج بالتعاون مع المصنعيين العالميين المنفذين لمشاريع المحطات وكل هذه المحطات لها حاليا عقود صيانة ويجري صيانتها وفق جداول موضوعة وتتم صيانتها مرتين خلال فترة العقد مع الشركة المصنعة، ونحن حاليا في المرحلة الثانية من الصيانة حيث ستنتهي هذه العقود العام المقبل 2025 اذ تستمر عقود الصيانة لمدة 5 سنوات وقد تم توقيعها عام 2020.

عقود جديدة

هل هناك اي معوقات او تأخير في عمليات الصيانة؟

٭ نحن ندرك اهمية الصيانة لأنها المسؤولة عن استمرارية وديمومة ايصال التيار بكفاءة للمواطنين والمقيمين وبالتالي نعمل بجهد لتفادي أي تأخير في عقود الصيانة وقد صادفنا ذلك ايام كورونا بسبب الاجراءات الخاصة بمواجهة الفيروس وبالتالي بدأنا بإعداد الدراسات والمناقصات الخاصة بالصيانة بعد مرور عامين من العقود الحالية وذلك تمهيدا للمرحلة المقبلة تفاديا لأي تأخير مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الأخطاء والتعديل في العقود الحالية وتمت مخاطبة الفتوى والتشريع وأخذ موافقتها ونحن حاليا في طور ارسالها الى الجهاز المركزي للمناقصات تمهيدا لطرحها.

وما عدد المناقصات التي تتوقعون طرحها للمرحلة المقبلة؟

٭ جميع المحطات يتم طرحها للصيانة من خلال مناقصتين، الأولى متخصصة بجهد 11/33 وهي حوالي 120 محطة، والثانية تشمل المحطات ذات الجهود الأخرى وهذه المناقصات تشمل ثمانية بنود وكل بند يتعلق بشركة من الشركات المصنعة للمحطات اذ ان من يقوم بالصيانة يجب ان تكون الشركة المصنعة لأنها الأدرى بمعداتها.في حال التأخر في انجاز العقود ما العواقب على الشبكة؟

٭ التأخر في إنجاز العقود يمكن أن يفقدنا كفاءات كبيرة في هذه الشركات واحيانا يكون المتخصص غير متوافر فكلما استعجلنا ضمنا وجود المتخصصين وهناك عقود فرعية لمعدات غير متوافرة عالميا اذ لدينا معدة من تصنيع شركة سيمنز غير موجودة إلا في الكويت والبرازيل ونتيجة اعمال الصيانة عليها امتد عمرها الافتراضي حوالي 45 سنة.

الإحلال والاستبدال الجذري

وماذا عن الاحلال ما عدد المحطات التي تحتاج الى استبدال بالكامل؟

٭ بلغ عدد المحطات التي تمت عليها اعمال الصيانة الجذرية 150 محطة اما الاحلال فطبعا لدينا برنامج وهناك اولويات في مسألة الإحلال الذي يتم عندما ينتهي العمر الافتراضي للمعدة ولا يوجد لها قطع غيار من قبل الشركة المصنعة وبالتالي نلجأ للإحلال لأن الصيانة لم تعد مجدية، وتحكمنا عدة امور في احلال المحطة سواء من امور فنية او وجود ارض فضاء يمكن انشاء محطة عليها للبدء بنقل المعدات اليها وهذا لا يتوافر في المناطق المزدحمة سكانيا وبالتالي نحاول من خلال صيانة المحطة ان نمد من عمرها، ونعمل حاليا على مشروع نسعى من خلاله لاستبدال المحطات او استبدال معداتها عن طريق الاستعانة بمحطات متنقلة، وهي محطات يتم نقل الاحمال اليها لحين الانتهاء من استبدال المحطة المراد استبدالها بالكامل ومن ثم اعادة الاحمال اليها، ونحن حاليا في مرحلة كتابة المواصفات الفنية والاسس والمعايير لهذه المحطة المتنقلة تمهيدا لأخذ الموافقات وطرحها وهو مشروع يعتبر الاول من نوعه في البلاد.

مراكز طوارئ

هل هناك أي معوقات أو مشاكل تعيق أعمال إدارتكم؟

٭ نحن دائما لا نحاول الوقوف أمام المعوقات بل البحث عن حلول لها، فمثلا كنا نواجه عقبات في انتقال مهندسينا من مقر الإدارة في صبحان الى المناطق البعيدة التي تتعرض لأعطال وبالتالي قمنا بجهود القياديين في القطاع بافتتاح مراكز طوارئ مجهزة بشكل كبير في شمال وجنوب البلاد ونحن بصدد التوسع لإنشاء مراكز اخرى حاليا وتم فرز موظفين اليها بشكل دائم يعملون بنظام النوبات للتعامل مع الأعطال في المحطات والوصول اليها بأسرع وقت ممكن.

التدريب والتأهيل

تم مؤخرا افتتاح مركز لتدريب المهندسين والفنيين في قطاعكم، ما أهمية هذا المركز؟

٭ مركز بناء وتدريب الكوادر الوطنية «المسيلة بي» هو المعني بتدريب مهندسي وفنيي القطاع بشكل عام لكي يصبحوا قادرين على الدخول الى سوق العمل والتعامل مع الأعطال والتشغيل اليومية، كما انه على جميع المهندسين الحصول على صلاحية التشغيل ويتم تدريبهم في هذا المركز لمنحهم هذه الصلاحية.

هل هناك أي مشكلة في نقص الكوادر الوطنية سواء من مهندسين او فنيين في الوزارة؟

٭ نحن طبعا ندعو مهندسي الكهرباء ذوي الكفاءة للانضمام الى ادارتنا وليست لدينا مشكلة نقص في المهندسين ولكن نحن نعتبر أن الفنيين حاليا عملة نادرة ولذلك نتواصل مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لإبلاغهم بضرورة تعديل المخرجات الخاصة لتكون متطابقة مع حاجتنا في الوزارة حتى يكون الفني مؤهلا للدخول للعمل دون تأخر، ونحن نؤكد الاهتمام بالكادر الوطني للقيام بالأعمال التي تخدم بلدهم.

مختبر فحص الزيوت

لديكم أيضا مختبر رائد في مجال الاستشعار عن بعد لأوضاع المحولات؟

٭ نعم المختبر حاصل على «الأيزو» ويعمل بكفاءات وكوادر وطنية، وهنا انتهز الفرصة لتشجيع الكوادر الوطنية من الكيميائيين من خريجي كلية العلوم للحضور والعمل في هذا المختبر، وهذا المختبر لديه القدرة على التنبؤ بأوضاع المحولات من خلال الفحص الدوري للزيوت والغازات، كما قمنا حاليا بوضع أجهزة خاصة على المحولات قادرة على القيام بأعمال المختبر ونقل البيانات لحظيا الى أجهزة خاصة في المختبر يمكن بعد تحليلها معرفة نوعية الغازات المنبعثة من المحولات وتحديد المشكلة في حال وجدت، ولدينا في المختبر أجهزة رائدة جدا وتعمل عليها كوادر وطنية من الكيميائيين ومن خريجي جامعة الكويت ما دفع ديوان المحاسبة الى إلغاء جميع أعمال الفحوصات التي تتم عبر القطاع الخاص على جميع محولات ومنشآت وزارة الكهرباء والماء نظرا لوجود مركز متخصص تمتلكه الوزارة وهو مؤهل لهذه الأعمال وبالتالي نحن حاليا نقوم بالفحوصات على العينات الخاصة بمحطات القوى ومحولات الآبار الجوفية بعد أن منعت الجهات الرقابية اي فحص يكلف الدولة مبالغ مالية في ظل وجود هذا المختبر المطور، وهذا أمر يشكرون عليه وهو مقدر لدينا لمنح مختبرنا هذه الثقة إذ إنه الاول من نوعه في البلاد.

محاور عمل إدارة صيانة محطات التحويل

تتمحور أعمال إدارة صيانة محطات التحويل الرئيسية بعدة محاور متوزعة على فرق أعمال الادارة:

محور الصيانة

من تخصص فريق العقود والمناقصات وفريق مشرفي العقود ويقوم بصياغة وتنفيذ وإشراف عقود صيانة (وقائية أو جذرية) وأعمال استبدال في ما لا يقل عن 750 موقعا، وتحت اشراف الادارة ما يزيد على 600 محطة تحويل رئيسية بمراحل جهدها المختلفة (11/33/132/300/400) بالاضافة الى ما لا يقل عن 150 محولا منفردا بالشاليهات والمزارع والقواعد العسكرية.

محور النوبات

وتختص به فرق النوبات وفريق الأعمال اللوجستية وهناك مركزان للطوارئ (منطقة شمالية، منطقة جنوبية) يقوم الموظفون بمتابعة الأعطال اليومية والحوادث الطارئة والانقطاعات.

محور التدريب

والمسؤول عنه فريق التدريب في مركز بناء وتدريب الكوادر الوطنية الذي هو المعني بتدريب القطاع بشكل عام.

محور المتابعة

ويختص به الفريق الفني، والفريق الإداري في متابعة وتسجيل التقارير والكتب والأعمال الإدارية الأخرى.