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الكندري لـ الأنباء هيئة الغذاء سجلت 1804 مخالفات و147 إغلاقا و1008 تراخيص جديدة خلال 2023

1/14/2024 2:38:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
كشف مدير إدارة تفتيش محافظة حولي بالهيئة العامة للغذاء والتغذية عبدالله الكـــندري ان محاضر ضبط المخالفات التي حررت عام 2023 بمحافظة حولي بلغت 1804 محاضر، في حين بلغت قرارات إغلاق المنــــشآت الغذائية المخالفة 147 منشأة، لافتا إلى ان التراخيص المـــؤقتة الـــتي صــدرت عام 2023 بلغت 754 ترخيصا.
وأوضح الكندري في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن عام 2023 تضمن في إحصاءاته إصدار العديد من التراخيص الصحية سواء الجديدة أو التي تم تجديدها، ذاكرا بأن التراخيص الصحية الجديدة التي تم إصدارها خلال العام الماضي بلغت 1008 تراخيص، بينما التراخيص الصحية التي تم تجديدها بلغت 3442 ترخيصا، أما تصاريح نقل المواد الغذائية الجديدة فبلغت 335 تصريحا، بينما تجديد تصاريح نقل المواد الغذائية بلغ 562 تصريحا، كذلك بلغت تراخيص التناكر الجديدة 16 ترخيصا، بينما تجديد تراخيص التناكر بلغ 34 ترخيصا.
وأضاف: «ان تراخيص عربات الآيس كريم الجديدة بلغت 55 ترخيصا، بينما تجديد تراخيصها بلغ 59 ترخيصا، أما تراخيص دراجات وسيارات التوصيل الجديـــدة فـــقد بلغت 1604 تراخيص، بينما تراخيص التجديد لها بلغت 249 ترخيصا.
وشدد الكندري على أن عام 2024 سيشهد تكثيفا للجولات التفتيشية، للضبط والحفاظ على الأمن الغذائي بالبلاد، لافتا الى تطبيق القوانين وتشديد العقوبات على المخالفين سواء المنشآت الغذائية المخالفة، أو العمالة المختصة بتداول الأغذية دون تراخيص.

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