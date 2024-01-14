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الحرس الأميري استقبل دفعة المتطوعين ضباط الصف والأفراد المشتركة رقم 107

1/14/2024 2:38:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل الحرس الأميري بالتعاون والتنسيق مع هيئة الإدارة والقوى البشرية، دفعة المتطوعين ضباط الصف والأفراد المشتركة رقم (107)، وذلك بعد أن أتم المتطوعون جميع الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم والتحاقهم بالحرس الأميري.
كما اتخذ الحرس الأميري كل الترتيبات الضرورية والاستعدادات اللازمة لاستقبال المتطوعين من إعداد برامج تدريبية وتأهيلية في مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية لتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من اجتياز هذه الدورة للانخراط بمختلف صفوف وحدات الجيش.

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