الحرس الأميري استقبل دفعة المتطوعين ضباط الصف والأفراد المشتركة رقم 107

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل الحرس الأميري بالتعاون والتنسيق مع هيئة الإدارة والقوى البشرية، دفعة المتطوعين ضباط الصف والأفراد المشتركة رقم (107)، وذلك بعد أن أتم المتطوعون جميع الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم والتحاقهم بالحرس الأميري.
كما اتخذ الحرس الأميري كل الترتيبات الضرورية والاستعدادات اللازمة لاستقبال المتطوعين من إعداد برامج تدريبية وتأهيلية في مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية لتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من اجتياز هذه الدورة للانخراط بمختلف صفوف وحدات الجيش.
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