السلمان أنظمة ولوائح مزاولة المهنة الهندسية والاستشارية تفرض التفرغ للعمل في الخاص

آلية لعدم استغلال ضعاف النفوس قرار السماح بالعمل الجزئي في القطاع الخاص



أكد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية أهمية قرار السماح بالعمل الجزئي للعاملين في القطاع الخاص الذي أصدره النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بالسماح بالعمل الجزئي في القطاع الخاص، مشيدا بجهوده لتعديل التركيبة السكانية.

وأوضح رئيس الاتحاد م.بدر السلمان أن الاتحاد خاطب النائب الأول لعدم استغلال القرار من قبل ضعاف النفوس وشرعنة تجارة الإقامات من خلال تسجيل عمالة هندسية وفنية على شركاتهم ومن ثم منحهم موافقة للعمل لدى الغير، لافتا إلى أن أنظمة ولوائح مزاولة المهنة الهندسية والاستشارية تفرض التفرغ للعمل في المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية وتمنع العمل لدى الغير بوظائف ذات علاقة بالعمل الهندسي والاستشاري لمنع تضارب المصالح وتحقيق النزاهة في العمل.

وأضاف م.السلمان: ونحن نشيد بجهود الشيخ طلال الخالد الملموسة ومبادراته لتنظيم سوق العمل وتعديل التركيبة السكانية في البلاد، فإننا نأمل استجابته السريعة للتأني بوضع اللائحة الخاصة بالقرار وإتاحة الفرصة للاتحاد للمشاركة في إعداد لائحة هذا القرار للمساهمة في وضع الأسس والمعايير لمعالجة وتغطية أي ثغرات قد تستغل لاستخدامه للإضرار بالمال العام، ومخالفة قوانين البلدية ولوائحها وقوانين الهيئة العامة للقوى العاملة وقوانين الإقامة بوزارة الداخلية في الكويت.

وأوضح م.السلمان أن المادة السابعة الخاصة بالشروط اللازمة لفتح مكتب هندسي البند (8) من القرار الوزاري 123 لـ 2021 بشأن لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية تنص على «ألا يكون موظفا أو شريكا أو مساهما أو يمتلك شركة مقاولات أو مؤسسة متخصصة بالقيام بأعمال البناء وتشييد المباني أو شركة أو مؤسسة مصنفة لدى البلدية أو لجنة المناقصات المركزية أو موردا لمواد البناء».

وزاد قائلا: إنه ووفق لائحة مزاولة المهنة فإن جميع أصحاب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والعاملين بها من مهندسين، معتمدين جميعا من لجنة مزاولة المهنة ببلدية الكويت، ويجب أن يكونوا متفرغين للعمل بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المعتمدين لديها، ويجب ألا يزاولوا المهنة لدى جهة أخرى، مضيفا أنه ووفق اللائحة فإنه يجب عدم الجمع بين أعمال الاستشارات الهندسية وأعمال المقاولات، وألا يكون أحد العاملين لدى المكتب الاستشاري المكلف بالقيام بأعمال التصميم والترخيص والإشراف على العمال يعمل لدى مقاول بشكل جزئي أو العكس، وذلك لضمان جودة وسلامة تنفيذ الأعمال ولحماية ملاك المشاريع.

وأضاف م.السلمان: إن المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية يجب أن يكون طرفا محايدا بين المالك والجهة المنفذة للمشروع ولهذا لا يجوز الجمع بين مهنة الاستشارات الهندسية ومجال عمل المقاولات، وصميم عمل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية هو التصميم والإشراف على أعمال شركات المقاولات وعمالتها للتأكد من سلامة المنشآت وجودة الأعمال، مؤكدا أنه لا يجوز أيضا أن تقوم شركات المقاولات بأعمال التصميم والإشراف طبقا للمادة الأولى من القرار الوزاري نفسه التي تنص على أنه «لا يجوز مزاولة مهنة الأعمال الهندسية في مجال الاستشارة والتصميم والإشراف على التنفيذ لمشاريع البناء والإنشاء إلا للمكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية المملوكة للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية المهنية لمزاولة المهنة الهندسية المرخصة من قبل البلدية وفقا للأحكام والقوانين المنظمة للأنشطة المهنية».

وأردف م.السلمان: نود أن نحذر من استغلال تجار الإقامات وذوي النفوس الضعيفة هذا القرار عن طريق شرعنة تجارتها، بحيث يسمح للعمالة المسجلة على إقامة شركته بالعمل 4 ساعات ظاهريا حسب القرار والحقيقة تكون السماح بدوام كامل لدى الغير، لافتا إلى أن النظام الدارج حاليا أنهم يجلبون العمالة أو يقومون بتسجيل العمالة على ملف شركاتهم مقابل مبلغ مالي على كل موظف سنويا ويتركونهم يعملون لدى الغير، مخالفين بذلك قوانين العمل وقانون الإقامة داخل الكويت، الأمر الذي تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية بمحاربته بشتى الطرق للقضاء على هذه الظاهرة وتنظيم سوق العمل وعند تطبيق قانون العمل الجزئي سيسمح لهم ذلك بالقيام بمزيد من المخالفات وزيادة نسبة العمالة لديهم لكسب مزيد من الأموال.

وخلص م.السلمان إلى القول: إننا على ثقة تامة بأن النائب الأول لرئيس الوزراء سيتجاوب في طلبنا بالتأني بإعداد اللائحة الخاصة بالقرار، وإتاحة الفرصة للاتحاد للمساهمة بوضع الأسس والمعايير لمعالجة وتغطية أي ثغرات قد تستغل لاستخدام هذا القرار للإضرار بالمال العام، ومخالفة قوانين البلدية ولوائحها وقوانين الهيئة العامة للقوى العاملة والإقامة في الكويت، ونأمل أيضا السماح للاتحاد بالربط الإلكتروني مع القوى العاملة لإصدار شهادة لا مانع من العمل بالدوام الجزئي للمهندسين أو العاملين بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية فيما بينهم لضمان عدم عمل المهندسين والفنيين التابعين للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بالدوام الجزئي لدى شركات المقاولات للعديد من الأسباب أهمها عدم تضارب المصالح، وحماية الملكية الفكرية لمكان العمل، وعدم إفشاء الأسرار.