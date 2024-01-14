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تايلاند تسعى إلى تحسين استراتيجيات التصدير لمواجهة الوضع المتصاعد في البحر الأحمر

1/14/2024 2:32:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 14 - 1 (كونا) -- أعلن مجلس الشحن التجاري الوطني التايلاندي اليوم الأحد عن سعي الشركات المصدرة إلى تحسين استراتيجيات التصدير على الفور نظرا للوضع المتصاعد في البحر الأحمر الذي يؤثر على تكاليف الشحن ومساحة السفن المتاحة مع تمديد مدة الشحن.
وقال رئيس المجلس تشيشان شارونسوك في تصريح صحفي أنه تم عقد اجتماع مع وزارة التجارة التايلاندية والوكالات ذات الصلة لتقييم تأثير هجمات الحوثيين على سفن الشحن الدولية في البحر الأحمر.
وأضاف أن ذلك أدى إلى ارتفاع تكاليف شحن البضائع إلى شمال إفريقيا والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي مبينا أن 20 في المئة من سفن الحاويات في العالم تتجنب حاليا البحر الأحمر وتستخدم بدلا من ذلك الطريق الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.
وأوضح شارونسوك أن الصادرات التايلاندية المتضررة من الهجمات تشمل قطع غيار السيارات المتجهة إلى السعودية وشمال إفريقيا وأوروبا بالإضافة إلى إطارات السيارات والمنتجات الغذائية والمكونات الإلكترونية المتجهة إلى أوروبا.
من جهته ذكر المدير العام لإدارة ترويج التجارة الدولية في وزارة التجارة التايلاندية فوسيت راتاناكول سيريروينغريت في تصريح صحفي مماثل ان الوزارة طلبت من شركات الشحن الحفاظ على أسعار الشحن.
وأشار الى تأكيد شركات الشحن التزامها بالأسعار المحجوزة سابقا من دون تعديل.(النهاية)

ع ا ب / ش م ع




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