تايلاند تسعى إلى تحسين استراتيجيات التصدير لمواجهة الوضع المتصاعد في البحر الأحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 14 - 1 (كونا) -- أعلن مجلس الشحن التجاري الوطني التايلاندي اليوم الأحد عن سعي الشركات المصدرة إلى تحسين استراتيجيات التصدير على الفور نظرا للوضع المتصاعد في البحر الأحمر الذي يؤثر على تكاليف الشحن ومساحة السفن المتاحة مع تمديد مدة الشحن.
وقال رئيس المجلس تشيشان شارونسوك في تصريح صحفي أنه تم عقد اجتماع مع وزارة التجارة التايلاندية والوكالات ذات الصلة لتقييم تأثير هجمات الحوثيين على سفن الشحن الدولية في البحر الأحمر.
وأضاف أن ذلك أدى إلى ارتفاع تكاليف شحن البضائع إلى شمال إفريقيا والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي مبينا أن 20 في المئة من سفن الحاويات في العالم تتجنب حاليا البحر الأحمر وتستخدم بدلا من ذلك الطريق الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.
وأوضح شارونسوك أن الصادرات التايلاندية المتضررة من الهجمات تشمل قطع غيار السيارات المتجهة إلى السعودية وشمال إفريقيا وأوروبا بالإضافة إلى إطارات السيارات والمنتجات الغذائية والمكونات الإلكترونية المتجهة إلى أوروبا.
من جهته ذكر المدير العام لإدارة ترويج التجارة الدولية في وزارة التجارة التايلاندية فوسيت راتاناكول سيريروينغريت في تصريح صحفي مماثل ان الوزارة طلبت من شركات الشحن الحفاظ على أسعار الشحن.
وأشار الى تأكيد شركات الشحن التزامها بالأسعار المحجوزة سابقا من دون تعديل.(النهاية)
ع ا ب / ش م ع
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