وزير خارجية الصين يؤكد ضرورة إعطاء الأولوية لضمان سلامة الملاحة بالبحر الأحمر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 1 (كونا) -- قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الأحد إن بكين تتابع "باهتمام" تطور الأوضاع في البحر الأحمر وتعرب عن القلق إزاء توسع رقعة الصراع في المنطقة مؤكدا أنه "يجب علينا تهدئة الصراع والاضطرابات" وإعطاء الأولوية لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر.
وذكر وانغ يي في كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بالقاهرة أن الوضع في البحر الأحمر بدأ يتصاعد أخيرا حيث تولي الصين اهتماما شديدا بذلك واصفا مياه البحر الأحمر بأنها "ممر دولي مهم للبضائع والطاقة".
وأضاف أن "تواتر الأحداث في البحر الأحمر هي نتيجة التبعات الخارجية في قطاع غزة" مؤكدا أن "الأولوية القصوى" هي "وقف القتال" وأنه يجب على الأطراف كافة "الحفاظ على سلامة الملاحة" في مياه البحر.
وبشأن الوضع في غزة أكد يي أن الصين ومصر ستواصلان تعزيز التنسيق والتعاون لإيجاد حل "دائم وشامل وعادل" للقضية الفلسطينية مشددا على أهمية تنفيذ حل الدولتين "لفتح آفاق سياسية للسلام والتعايش السلمي" بين الجانب الفلسطيني والكيان الإسرائيلي المحتل.
وأضاف إن "هناك اهتماما بالغا من المجتمع الدولي بشأن قطاع غزة لذلك فقد تواصلت مع الوزير شكري وأصدرنا بيانا مشتركا بشأن القضية الفلسطينية".
وأوضح الوزير الصيني "أننا أكدنا ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وبشكل شامل" والإفراج عن الأسرى وتنفيذ القرارات المعنية للأمم المتحدة وإنشاء آليات للمساعدات الإنسانية ذات الكفاءة "وتسهيل قيام السلطة الفلسطينية بممارسة مهامها المنوطة بكامل الأراضي الفلسطينية".
وحول وجهة نظر الصين وسياستها حول الصراع في قطاع غزة أكد الوزير يي أن بكين "تتفهم بشكل كامل" الموقف المصري من القضية الفلسطينية وتدعمه لافتا إلى أن الصراع في غزة أودى بحياة مدنيين أبرياء وأدى إلى أزمات إنسانية خطرة.
وذكر أن "الصين تقف دائما إلى جانب العدالة والإنصاف وتعمل سويا مع الدول العربية والإسلامية لوقف إطلاق النار والقتال وتبذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين" ولإيجاد حل شامل ودائم وعادل للقضية الفلسطينية مبينا أن القضية الفلسطينية استمرت على مدار 76 عاما ولا يجوز أن تستمر لفترة أطول من ذلك.
وأكد الوزير يي أن "الصين ترى أن وقف إطلاق النار والقتال في أسرع وقت بقطاع غزة أولوية قصوى فوق أي اعتبار" مشددا على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لغزة "لأن هذا التزام أخلاقي ولا يجوز أي تأخر فقد تم تدمير البنى التحتية بقطاع غزة بشكل شامل".
وأشار الى وجود حوالي مليوني نسمة "يقفون على حافة البقاء" فلا بد من تنفيذ القرارات بشأن المساعدات وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بإنشاء آليات مساعدات إنسانية لضمان وصول المساعدات بشكل سريع وأمن ومستدام ودون عوائق.
وذكر الوزير وانغ يي أن الحكومة الصينية قررت تقديم الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء شعب غزة قائلا إن "التدابير المستقبلية في غزة يجب أن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني بالكامل".
وأكد أن "القضية الفلسطينية تعرضت لظلم تاريخي ولا بد من استعادة العدل للشعب الفلسطيني قريبا ولا بد من إيجاد حل سياسي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".
وأشار إلى ضرورة التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الوزير يي إن الصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي يعد "الأكبر حجما ومصداقية وكفاءة" من أجل "وضع أجندة زمنية وخريطة طريق محددة" لتنفيذ حل الدولتين ودعم استئناف مفاوضات السلام بين الجانب الفلسطيني والكيان الإسرائيلي المحتل.
وفي تطور منفصل هنأ وزير الخارجية الصيني مصر على انضمامها إلى مجموعة (بريكس) مؤكدا الحرص على تعزيز تعاون المجموعة مع القاهرة "لدفع الحوكمة العالمية نحو التعددية القطبية على قدم المساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية المتسمة بالمنفعة للجميع والشمول".
وشدد على ضرورة الدفع ببناء (الحزام والطريق) بجودة "عالية" لتحقيق المصلحة المتبادلة قائلا "وقعت اليوم برنامجا تنفيذيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة للخمس سنوات القادمة".
وأكد الحرص على حسن تنفيذ ما ورد في البرنامج وتعميق التعاون والعمل في المجالات كافة ومواصلة دعم مصر في البناء الاقتصادي والاجتماعي واستيراد المزيد من المنتجات المصرية "المميزة" وتشجيع المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر ومزاولة الأعمال فيها.
من جانبه شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أهمية "التعاون البناء" بين مصر والصين في العديد من المجالات مشيرا إلى الأحداث الحالية على النطاق الإقليمي والأوضاع في غزة والتوتر في البحر الأحمر مع استمرار معاناة الشعب الفلسطيني.
وأكد شكري سعي مصر المتواصل في مواجهة جميع التحديات الحالية في المنطقة من حيث الرفض الكامل لنزوح الفلسطينيين والمطالبة بوقف إطلاق النار الفوري لهذا الصراع العسكري على أرض غزة وضرورة توفير المساعدات بدرجة كبيرة لأهالي غزة.
وأعرب عن شكره للصين على دعمها للقرار 2027 الذي صدر عن مجلس الأمن ويتيح للأمم المتحدة أن تصبح المسؤولة عن التحقق من المساعدات ما من شأنه أن يسرع من دخولها إلى قطاع غزة.
وأكد أن مصر ستستمر في التنسيق والتعاون للتعامل مع أساس القضية الفلسطينية وهي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومن ضمنها إقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بما يحقق الاستقرار والأمن لكل شعوب المنطقة.
وقال شكري إن الأوضاع الحالية ليست وليدة اليوم وإنما هي وليدة احتلال قائم لسنوات عديدة لم تسفر المفاوضات والمسارات عن تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واضاف أنه "حان الوقت لإنهاء هذه الدوائر من العنف والعنف المتبادل التي لها آثارها السلبية على شعوب المنطقة وعلى الاستقرار الدولي".
وعلى صعيد متصل قال شكري إن مصر تتابع عن كثب القضية التي حركتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل أمام محكمة العدل الدولية حول ممارسات تنتهك اتفاقيات الإبادة الجماعية.
ولفت إلى أن المطلب الآن هو اتخاذ إجراءات سريعة في مقدمتها وقف إطلاق النار مراعاة للأوضاع الإنسانية وضرورة الامتثال إلى ما تقره المحكمة الدولية أعلى سلطة قضائية دولية وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن تأثير تحريك الدعوى في المحكمة الدولية يضع الأمور في نصابها ويعمل على احتواء هذه الأزمة ومنع تصعيدها وحماية الشعب الفلسطيني مما يعاني منه من قتل وإصابات والتهجير القسري ومنع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية بإخراج الشعب الفلسطيني من أرضه سواء من الضفة أو غزة.
وقال شكري إن التصعيد الحادث سواء على الحدود اللبنانية أو التوتر في البحر الأحمر والتعرض لحرية الملاحة كلها أمور تنبئ "سواء عن عمد أو خطأ" بتوسيع رقعة الصراع ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التصعيد الذي له انعكاسات بالغة الخطورة على الأمن والاستقرار وعلى الاقتصاد وعلى حياة المواطنين.
وحول العلاقات بين مصر والصين أكد شكري أن القاهرة تستمر في السعي لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية مع بكين.
وأشاد شكري "بعمق علاقات التعاون" التي تربط بين البلدين في شتى المجالات و"التنسيق الوثيق" بين القاهرة وبكين حيال القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
ووصف العلاقات بين مصر والصين بأنها "استراتيجية شاملة" مشيرا إلى أنه سيتم الآن التوقيع على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة للجانبين للفترة من 2024 إلى 2028 .(النهاية)
ع ف ف / م ع ع
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