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وزير خارجية الصين يؤكد ضرورة إعطاء الأولوية لضمان سلامة الملاحة بالبحر الأحمر

1/14/2024 2:32:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 1 (كونا) -- قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الأحد إن بكين تتابع "باهتمام" تطور الأوضاع في البحر الأحمر وتعرب عن القلق إزاء توسع رقعة الصراع في المنطقة مؤكدا أنه "يجب علينا تهدئة الصراع والاضطرابات" وإعطاء الأولوية لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر.
وذكر وانغ يي في كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بالقاهرة أن الوضع في البحر الأحمر بدأ يتصاعد أخيرا حيث تولي الصين اهتماما شديدا بذلك واصفا مياه البحر الأحمر بأنها "ممر دولي مهم للبضائع والطاقة".
وأضاف أن "تواتر الأحداث في البحر الأحمر هي نتيجة التبعات الخارجية في قطاع غزة" مؤكدا أن "الأولوية القصوى" هي "وقف القتال" وأنه يجب على الأطراف كافة "الحفاظ على سلامة الملاحة" في مياه البحر.
وبشأن الوضع في غزة أكد يي أن الصين ومصر ستواصلان تعزيز التنسيق والتعاون لإيجاد حل "دائم وشامل وعادل" للقضية الفلسطينية مشددا على أهمية تنفيذ حل الدولتين "لفتح آفاق سياسية للسلام والتعايش السلمي" بين الجانب الفلسطيني والكيان الإسرائيلي المحتل.
وأضاف إن "هناك اهتماما بالغا من المجتمع الدولي بشأن قطاع غزة لذلك فقد تواصلت مع الوزير شكري وأصدرنا بيانا مشتركا بشأن القضية الفلسطينية".
وأوضح الوزير الصيني "أننا أكدنا ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وبشكل شامل" والإفراج عن الأسرى وتنفيذ القرارات المعنية للأمم المتحدة وإنشاء آليات للمساعدات الإنسانية ذات الكفاءة "وتسهيل قيام السلطة الفلسطينية بممارسة مهامها المنوطة بكامل الأراضي الفلسطينية".
وحول وجهة نظر الصين وسياستها حول الصراع في قطاع غزة أكد الوزير يي أن بكين "تتفهم بشكل كامل" الموقف المصري من القضية الفلسطينية وتدعمه لافتا إلى أن الصراع في غزة أودى بحياة مدنيين أبرياء وأدى إلى أزمات إنسانية خطرة.
وذكر أن "الصين تقف دائما إلى جانب العدالة والإنصاف وتعمل سويا مع الدول العربية والإسلامية لوقف إطلاق النار والقتال وتبذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين" ولإيجاد حل شامل ودائم وعادل للقضية الفلسطينية مبينا أن القضية الفلسطينية استمرت على مدار 76 عاما ولا يجوز أن تستمر لفترة أطول من ذلك.
وأكد الوزير يي أن "الصين ترى أن وقف إطلاق النار والقتال في أسرع وقت بقطاع غزة أولوية قصوى فوق أي اعتبار" مشددا على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لغزة "لأن هذا التزام أخلاقي ولا يجوز أي تأخر فقد تم تدمير البنى التحتية بقطاع غزة بشكل شامل".
وأشار الى وجود حوالي مليوني نسمة "يقفون على حافة البقاء" فلا بد من تنفيذ القرارات بشأن المساعدات وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بإنشاء آليات مساعدات إنسانية لضمان وصول المساعدات بشكل سريع وأمن ومستدام ودون عوائق.
وذكر الوزير وانغ يي أن الحكومة الصينية قررت تقديم الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء شعب غزة قائلا إن "التدابير المستقبلية في غزة يجب أن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني بالكامل".
وأكد أن "القضية الفلسطينية تعرضت لظلم تاريخي ولا بد من استعادة العدل للشعب الفلسطيني قريبا ولا بد من إيجاد حل سياسي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".
وأشار إلى ضرورة التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الوزير يي إن الصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي يعد "الأكبر حجما ومصداقية وكفاءة" من أجل "وضع أجندة زمنية وخريطة طريق محددة" لتنفيذ حل الدولتين ودعم استئناف مفاوضات السلام بين الجانب الفلسطيني والكيان الإسرائيلي المحتل.
وفي تطور منفصل هنأ وزير الخارجية الصيني مصر على انضمامها إلى مجموعة (بريكس) مؤكدا الحرص على تعزيز تعاون المجموعة مع القاهرة "لدفع الحوكمة العالمية نحو التعددية القطبية على قدم المساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية المتسمة بالمنفعة للجميع والشمول".
وشدد على ضرورة الدفع ببناء (الحزام والطريق) بجودة "عالية" لتحقيق المصلحة المتبادلة قائلا "وقعت اليوم برنامجا تنفيذيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة للخمس سنوات القادمة".
وأكد الحرص على حسن تنفيذ ما ورد في البرنامج وتعميق التعاون والعمل في المجالات كافة ومواصلة دعم مصر في البناء الاقتصادي والاجتماعي واستيراد المزيد من المنتجات المصرية "المميزة" وتشجيع المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر ومزاولة الأعمال فيها.
من جانبه شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أهمية "التعاون البناء" بين مصر والصين في العديد من المجالات مشيرا إلى الأحداث الحالية على النطاق الإقليمي والأوضاع في غزة والتوتر في البحر الأحمر مع استمرار معاناة الشعب الفلسطيني.
وأكد شكري سعي مصر المتواصل في مواجهة جميع التحديات الحالية في المنطقة من حيث الرفض الكامل لنزوح الفلسطينيين والمطالبة بوقف إطلاق النار الفوري لهذا الصراع العسكري على أرض غزة وضرورة توفير المساعدات بدرجة كبيرة لأهالي غزة.
وأعرب عن شكره للصين على دعمها للقرار 2027 الذي صدر عن مجلس الأمن ويتيح للأمم المتحدة أن تصبح المسؤولة عن التحقق من المساعدات ما من شأنه أن يسرع من دخولها إلى قطاع غزة.
وأكد أن مصر ستستمر في التنسيق والتعاون للتعامل مع أساس القضية الفلسطينية وهي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومن ضمنها إقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بما يحقق الاستقرار والأمن لكل شعوب المنطقة.
وقال شكري إن الأوضاع الحالية ليست وليدة اليوم وإنما هي وليدة احتلال قائم لسنوات عديدة لم تسفر المفاوضات والمسارات عن تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واضاف أنه "حان الوقت لإنهاء هذه الدوائر من العنف والعنف المتبادل التي لها آثارها السلبية على شعوب المنطقة وعلى الاستقرار الدولي".
وعلى صعيد متصل قال شكري إن مصر تتابع عن كثب القضية التي حركتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل أمام محكمة العدل الدولية حول ممارسات تنتهك اتفاقيات الإبادة الجماعية.
ولفت إلى أن المطلب الآن هو اتخاذ إجراءات سريعة في مقدمتها وقف إطلاق النار مراعاة للأوضاع الإنسانية وضرورة الامتثال إلى ما تقره المحكمة الدولية أعلى سلطة قضائية دولية وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن تأثير تحريك الدعوى في المحكمة الدولية يضع الأمور في نصابها ويعمل على احتواء هذه الأزمة ومنع تصعيدها وحماية الشعب الفلسطيني مما يعاني منه من قتل وإصابات والتهجير القسري ومنع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية بإخراج الشعب الفلسطيني من أرضه سواء من الضفة أو غزة.
وقال شكري إن التصعيد الحادث سواء على الحدود اللبنانية أو التوتر في البحر الأحمر والتعرض لحرية الملاحة كلها أمور تنبئ "سواء عن عمد أو خطأ" بتوسيع رقعة الصراع ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التصعيد الذي له انعكاسات بالغة الخطورة على الأمن والاستقرار وعلى الاقتصاد وعلى حياة المواطنين.
وحول العلاقات بين مصر والصين أكد شكري أن القاهرة تستمر في السعي لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية مع بكين.
وأشاد شكري "بعمق علاقات التعاون" التي تربط بين البلدين في شتى المجالات و"التنسيق الوثيق" بين القاهرة وبكين حيال القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
ووصف العلاقات بين مصر والصين بأنها "استراتيجية شاملة" مشيرا إلى أنه سيتم الآن التوقيع على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة للجانبين للفترة من 2024 إلى 2028 .(النهاية)

ع ف ف / م ع ع




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