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مصر تؤكد ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف لسد الفجوات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية

1/14/2024 2:32:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 1 (كونا) -- أكد وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الاحد ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل حلول تمويلية مبتكرة لسد الفجوات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حول العالم.
وقال معيط في ندوة لصندوق النقد الدولي بالقاهرة "إنه يجب صياغة تدابير مالية أكثر مرونة وملاءمة واستجابة للظروف العالمية الاستثنائية التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية الداخلية بالبلدان النامية بما فيها مصر التي تبذل جهودا كبيرة لاحتواء هذه الصدمات والحد من آثارها بقدر الإمكان.
وأكد أن الحكومة المصرية استطاعت رغم تداعيات الأزمات العالمية الحفاظ على مؤشرات اقتصادية متوازنة بتبني أجندة إصلاحية استباقية ترتكز على سياسات واستراتيجيات فعالة واتخاذ العديد من الإجراءات المحفزة لمناخ الأعمال.
ولفت معيط إلى أن الحكومة قامت بتعميق دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام واستدامة استقرار الاقتصاد الكلي ودوران عجلة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل.
واشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعد دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص وقد بلغ حجم الاكتتاب 5ر3 مليارات دولار.
واضاف "أننا ملتزمون بمراعاة الأولويات التنموية في رسم سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين والعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الأعباء التضخمية خاصة على الفئات الأكثر احتياجا وتضررا من الآثار الصعبة الناتجة عن الأزمات العالمية الاستثنائية".
وأوضح أن مصر تعمل على التحول للاقتصاد الأخضر من خلال استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء باعتبارها إحدى ركائز التنمية الشاملة والمستدامة.
واشار معيط الى ان الحكومة المصرية وقعت خلال (كوب 27) عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة لافتا إلى أن مصر تمتلك قدرات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة.(النهاية)

ع ف ف / ش م ع




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