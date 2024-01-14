مصر تؤكد ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف لسد الفجوات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 1 (كونا) -- أكد وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الاحد ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل حلول تمويلية مبتكرة لسد الفجوات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حول العالم.
وقال معيط في ندوة لصندوق النقد الدولي بالقاهرة "إنه يجب صياغة تدابير مالية أكثر مرونة وملاءمة واستجابة للظروف العالمية الاستثنائية التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية الداخلية بالبلدان النامية بما فيها مصر التي تبذل جهودا كبيرة لاحتواء هذه الصدمات والحد من آثارها بقدر الإمكان.
وأكد أن الحكومة المصرية استطاعت رغم تداعيات الأزمات العالمية الحفاظ على مؤشرات اقتصادية متوازنة بتبني أجندة إصلاحية استباقية ترتكز على سياسات واستراتيجيات فعالة واتخاذ العديد من الإجراءات المحفزة لمناخ الأعمال.
ولفت معيط إلى أن الحكومة قامت بتعميق دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام واستدامة استقرار الاقتصاد الكلي ودوران عجلة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل.
واشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعد دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص وقد بلغ حجم الاكتتاب 5ر3 مليارات دولار.
واضاف "أننا ملتزمون بمراعاة الأولويات التنموية في رسم سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين والعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الأعباء التضخمية خاصة على الفئات الأكثر احتياجا وتضررا من الآثار الصعبة الناتجة عن الأزمات العالمية الاستثنائية".
وأوضح أن مصر تعمل على التحول للاقتصاد الأخضر من خلال استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء باعتبارها إحدى ركائز التنمية الشاملة والمستدامة.
واشار معيط الى ان الحكومة المصرية وقعت خلال (كوب 27) عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة لافتا إلى أن مصر تمتلك قدرات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة.(النهاية)
ع ف ف / ش م ع
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