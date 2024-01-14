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رئيس (مجلس القيادة) اليمني: تأمين حركة التجارة العالمية لن يتحقق إلا باستعادة الدولة اليمنية

1/14/2024 2:32:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 14 – 1 (كونا) -- قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الأحد إن تأمين حركة التجارة العالمية واستقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي لسفيرة المملكة المتحدة لدى بلاده عبده شريف لمناقشة جهود إحلال السلام في اليمن والتطورات المحلية والإقليمية وتداعيات الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني وانعكاساتها المدمرة على الامن والسلم الدوليين وصولا إلى عسكرة البحر الأحمر وتهديدات ميليشيات الحوثي الخطيرة لحرية الملاحة الدولية.
وأضاف العليمي أن الدولة اليمنية هي الضامن الرئيس للحفاظ على سيادة اليمن واستقراره وتنميته وسلامة أراضيه وعودته لممارسة دوره الفاعل في محيطه العربي والدولي بدلا عن جلب المزيد من الدمار والخراب الى اليمن ومياه الإقليمية.
وجدد التأكيد على تمسك المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بنهج السلام الشامل والعادل والانفتاح على كافة المبادرات الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها ميليشيات الحوثي. (النهاية)

س ن ص / م م ج




MENAFN14012024000071011013ID1107719526

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