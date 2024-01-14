رئيس (مجلس القيادة) اليمني: تأمين حركة التجارة العالمية لن يتحقق إلا باستعادة الدولة اليمنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 14 – 1 (كونا) -- قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الأحد إن تأمين حركة التجارة العالمية واستقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي لسفيرة المملكة المتحدة لدى بلاده عبده شريف لمناقشة جهود إحلال السلام في اليمن والتطورات المحلية والإقليمية وتداعيات الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني وانعكاساتها المدمرة على الامن والسلم الدوليين وصولا إلى عسكرة البحر الأحمر وتهديدات ميليشيات الحوثي الخطيرة لحرية الملاحة الدولية.
وأضاف العليمي أن الدولة اليمنية هي الضامن الرئيس للحفاظ على سيادة اليمن واستقراره وتنميته وسلامة أراضيه وعودته لممارسة دوره الفاعل في محيطه العربي والدولي بدلا عن جلب المزيد من الدمار والخراب الى اليمن ومياه الإقليمية.
وجدد التأكيد على تمسك المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بنهج السلام الشامل والعادل والانفتاح على كافة المبادرات الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها ميليشيات الحوثي. (النهاية)
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