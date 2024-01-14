الجامعة العربية تدعم مبدأ (الصين الواحدة) وتشيد بمواقف بكين بشأن الحرب في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 1 (كونا) -- أكدت جامعة الدول العربية مجددا اليوم الأحد دعمها لمبدأ (الصين الواحدة) مثمنة في الوقت ذاته مواقف الصين الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمنددة بالحرب العدوانية التي يشنها الكيان الإسرائيلي المحتل على غزة.
جاء ذلك في تصريحات للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في ختام لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير خارجية الصين وانغ يي.
وقال زكي إن تأييد الجامعة العربية لموقف (الصين الواحدة) ودعم هذا المبدأ يأتي من منطلق مبدئي ومن الصداقة العربية - الصينية مشيرا إلى أن هذا الأمر مبدأ راسخ في السياسة العربية الخارجية.
وأضاف أن الجامعة العربية لديها علاقات صداقة قديمة ومميزة مع الصين و"نعمل على أن تصل لآفاق أعلى وأرحب طوال الوقت".
وأشار إلى تأكيد الوزير الصيني موقف بلاده الواضح بدعم الحقوق الفلسطينية وإدانة العدوان الإسرائيلي وحربه العبثية والأسلوب الإجرامي الذي تتبعه قوة الاحتلال بإلحاق الضرر والأذى في قطاع غزة سواء ضد الأفراد أو الممتلكات.
وذكر زكي أن الجانب الصيني شريك نشط يعول عليه ويسعى دائما لكي تتطور العلاقات إلى مستوى أفضل مضيفا أن الجامعة العربية لديها نفس الروح الإيجابية البناءة لتصبح العلاقات في أفضل مستوياتها.
وتأتي زيارة وزير خارجية الصين إلى مصر في إطار جولة إفريقية له كانت القاهرة محطتها الأولى تليها تونس وتوجو ثم كوت ديفوار. (النهاية)
م ف م / م م ج
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