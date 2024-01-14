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الجامعة العربية تدعم مبدأ (الصين الواحدة) وتشيد بمواقف بكين بشأن الحرب في غزة

1/14/2024 2:32:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 1 (كونا) -- أكدت جامعة الدول العربية مجددا اليوم الأحد دعمها لمبدأ (الصين الواحدة) مثمنة في الوقت ذاته مواقف الصين الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمنددة بالحرب العدوانية التي يشنها الكيان الإسرائيلي المحتل على غزة.
جاء ذلك في تصريحات للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في ختام لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير خارجية الصين وانغ يي.
وقال زكي إن تأييد الجامعة العربية لموقف (الصين الواحدة) ودعم هذا المبدأ يأتي من منطلق مبدئي ومن الصداقة العربية - الصينية مشيرا إلى أن هذا الأمر مبدأ راسخ في السياسة العربية الخارجية.
وأضاف أن الجامعة العربية لديها علاقات صداقة قديمة ومميزة مع الصين و"نعمل على أن تصل لآفاق أعلى وأرحب طوال الوقت".
وأشار إلى تأكيد الوزير الصيني موقف بلاده الواضح بدعم الحقوق الفلسطينية وإدانة العدوان الإسرائيلي وحربه العبثية والأسلوب الإجرامي الذي تتبعه قوة الاحتلال بإلحاق الضرر والأذى في قطاع غزة سواء ضد الأفراد أو الممتلكات.
وذكر زكي أن الجانب الصيني شريك نشط يعول عليه ويسعى دائما لكي تتطور العلاقات إلى مستوى أفضل مضيفا أن الجامعة العربية لديها نفس الروح الإيجابية البناءة لتصبح العلاقات في أفضل مستوياتها.
وتأتي زيارة وزير خارجية الصين إلى مصر في إطار جولة إفريقية له كانت القاهرة محطتها الأولى تليها تونس وتوجو ثم كوت ديفوار. (النهاية)

م ف م / م م ج




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