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(نيجيريا) و(غينيا الاستوائية) يتعادلان إيجابيا في كأس أمم افريقيا بساحل العاج

1/14/2024 2:32:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 14 - 1 (كونا) -- تعادل منتخبا (نيجيريا) و(غينيا الاستوائية) بهدف لكل منهما اليوم الأحد في المباراة الثانية لحساب المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي تقام في ساحل العاج.
وافتتح منتخب غينيا الاستوائية التسجيل في الشوط الأول بواسطة إيفان سلفادور (إيدو) في الدقيقة 36 وعادلت نيجيريا النتيجة بشكل سريع في الدقيقة 38 عن طريق المهاجم أوسيمان.
ولم يتمكن أي من المنتخبين التسجيل في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).
وكان المنتخب المستضيف ساحل العاج حقق مساء أمس السبت الفوز على منتخب غينيا بيساو بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات كأس امم افريقيا لكرة القدم في إطار نفس المجموعة.
وتصدرت ساحل العاج مجموعتها الأولى برصيد ثلاث نقاط تلتها كل من نيجيريا وغينيا الاستوائية بنقطة واحدة لكل منهما فيما تذيلت غينيا بيساو المجموعة بدون نقاط.
ويشارك في هذه النسخة 24 منتخبا يتوزعون على ست مجموعات حيث يتأهل الى الأدوار الاقصائية المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الاول والثاني من كل مجموعة بالاضافة الى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. (النهاية)

م ر / م ع ح ع




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