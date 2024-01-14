(نيجيريا) و(غينيا الاستوائية) يتعادلان إيجابيا في كأس أمم افريقيا بساحل العاج

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 14 - 1 (كونا) -- تعادل منتخبا (نيجيريا) و(غينيا الاستوائية) بهدف لكل منهما اليوم الأحد في المباراة الثانية لحساب المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي تقام في ساحل العاج.
وافتتح منتخب غينيا الاستوائية التسجيل في الشوط الأول بواسطة إيفان سلفادور (إيدو) في الدقيقة 36 وعادلت نيجيريا النتيجة بشكل سريع في الدقيقة 38 عن طريق المهاجم أوسيمان.
ولم يتمكن أي من المنتخبين التسجيل في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).
وكان المنتخب المستضيف ساحل العاج حقق مساء أمس السبت الفوز على منتخب غينيا بيساو بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات كأس امم افريقيا لكرة القدم في إطار نفس المجموعة.
وتصدرت ساحل العاج مجموعتها الأولى برصيد ثلاث نقاط تلتها كل من نيجيريا وغينيا الاستوائية بنقطة واحدة لكل منهما فيما تذيلت غينيا بيساو المجموعة بدون نقاط.
ويشارك في هذه النسخة 24 منتخبا يتوزعون على ست مجموعات حيث يتأهل الى الأدوار الاقصائية المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الاول والثاني من كل مجموعة بالاضافة الى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. (النهاية)
م ر / م ع ح ع
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