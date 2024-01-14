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وزير الداخلية: إنجاز معاملات المواطنين في جميع قطاعات الوزارة بسهولة ويسر

1/14/2024 2:32:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 1 (كونا) -- أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الأحد الحرص على "التسهيل والتيسير على المواطنين وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر في جميع قطاعات الوزارة" لا سيما أن "خدمة أهل الكويت شرف لنا جميعا وواجب أصيل على الجميع".
جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بمناسبة استقبال وتكريم الشيخ طلال الخالد فريق عمل الموارد البشرية وتقنية المعلومات المختص بتحويل الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية بالوزارة إلى رقمية على مراحل عديدة.
ونقل البيان عن وزير الداخلية قوله إن "فريق عمل الموارد البشرية وتقنية المعلومات استحق التكريم عن جدارة واستحقاق لما حققه من إنجازات متتالية وجهود متواصلة في تطوير المنظومة التكنولوجية الأمنية وتقديم كافة الخدمات الأمنية (أون.لاين)".
حضر التكريم وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح ورئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات الشيخ مبارك سالم العلي الصباح. (النهاية) ح م د / م ص ع

MENAFN14012024000071011013ID1107719523

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