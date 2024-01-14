وزير الداخلية: إنجاز معاملات المواطنين في جميع قطاعات الوزارة بسهولة ويسر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 1 (كونا) -- أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الأحد الحرص على "التسهيل والتيسير على المواطنين وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر في جميع قطاعات الوزارة" لا سيما أن "خدمة أهل الكويت شرف لنا جميعا وواجب أصيل على الجميع".
جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بمناسبة استقبال وتكريم الشيخ طلال الخالد فريق عمل الموارد البشرية وتقنية المعلومات المختص بتحويل الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية بالوزارة إلى رقمية على مراحل عديدة.
ونقل البيان عن وزير الداخلية قوله إن "فريق عمل الموارد البشرية وتقنية المعلومات استحق التكريم عن جدارة واستحقاق لما حققه من إنجازات متتالية وجهود متواصلة في تطوير المنظومة التكنولوجية الأمنية وتقديم كافة الخدمات الأمنية (أون.لاين)".
حضر التكريم وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح ورئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات الشيخ مبارك سالم العلي الصباح. (النهاية) ح م د / م ص ع
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