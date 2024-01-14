منتخب (الإمارات) يفوز على نظيره (هونغ كونغ) بنتيجة (3-1) في كاس آسيا بقطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 14 - 1 (كونا) -– فاز منتخب (الإمارات) على نظيره منتخب (هونغ كونغ) بنتيجة (3-1) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد (خليفة الدولي) بتقدم منتخب (الإمارات) بهدف سجله عادل سلطان من ضربة جزاء بالدقيقة ال34.
وفي الشوط الثاني أدرك منتخب (هونغ كونغ) التعادل بالدقيقة 49 عبر تشان سو فيليب لكن الاماراتي زايد سلطان تمكن من تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 53 فيما سجل زميله يحيى علي الهدف الثالث من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة لصالح الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وكان منتخب (اليابان) قد فاز على نظيره منتخب (فيتنام) بنتيجة (4-2) في وقت سابق اليوم وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وتقام حاليا مباراة تجمع بين منتخبي (إيران) و(فلسطين) وذلك في إطار المجموعة الثالثة من بطولة كاس آسيا لكرة القدم.
وانطلقت بطولة كأس آسيا لكرة القدم (قطر2023) يوم الجمعة الماضي وتستمر منافساتها حتى العاشر من فبراير المقبل. (النهاية)
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