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منتخب (الإمارات) يفوز على نظيره (هونغ كونغ) بنتيجة (3-1) في كاس آسيا بقطر

1/14/2024 2:32:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 14 - 1 (كونا) -– فاز منتخب (الإمارات) على نظيره منتخب (هونغ كونغ) بنتيجة (3-1) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد (خليفة الدولي) بتقدم منتخب (الإمارات) بهدف سجله عادل سلطان من ضربة جزاء بالدقيقة ال34.
وفي الشوط الثاني أدرك منتخب (هونغ كونغ) التعادل بالدقيقة 49 عبر تشان سو فيليب لكن الاماراتي زايد سلطان تمكن من تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 53 فيما سجل زميله يحيى علي الهدف الثالث من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة لصالح الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وكان منتخب (اليابان) قد فاز على نظيره منتخب (فيتنام) بنتيجة (4-2) في وقت سابق اليوم وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وتقام حاليا مباراة تجمع بين منتخبي (إيران) و(فلسطين) وذلك في إطار المجموعة الثالثة من بطولة كاس آسيا لكرة القدم.
وانطلقت بطولة كأس آسيا لكرة القدم (قطر2023) يوم الجمعة الماضي وتستمر منافساتها حتى العاشر من فبراير المقبل. (النهاية)

س س س / م م ج




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