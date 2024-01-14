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الجامعة العربية والصين تؤكدان الرفض الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة

1/14/2024 2:32:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 1 (كونا) -- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ووزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الأحد على "الرفض الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة لما تحمله من مخاطر جمة على أمن واستقرار المنطقة".
وذكرت الجامعة العربية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء أمينها العام ووزير خارجية الصين لبحث جملة من الملفات الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة وسيادة الصين ووحدة أراضيها.
وأشار ابوالغيط إلى "المخاطر الهائلة التي ينطوي عليها سيناريو التهجير القسري للسكان من قطاع غزة" مؤكدا "الرفض العربي الكامل لمثل هذه الأفكار والممارسات إذ تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وأشاد أبوالغيط بالدعم المستمر المقدم من الجانب الصيني على المستويين السياسي والإنساني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية وخاصة في الأمم المتحدة.
وأكد ابوالغيط على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الدول العربية والصين وتطور علاقات الصداقة والتعاون القائمة بينهما منذ تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004 والتي توجت بإقامة القمة العربية الصينية الأولى عام 2022.
كما شدد أبو الغيط على الموقف العربي الثابت بشأن دعم الجامعة العربية لسيادة الصين ووحدة أراضيها والالتزام الثابت بمبدأ (الصين الواحدة) موضحا أن اللقاء شهد شرح واف من الوزير الصيني بخصوص مسألة (تايوان) في ضوء الانتخابات الرئاسية التي أجريت السبت الماضي.
من جانبه أكد الوزير الصيني اتفاق بلاده مع رفض تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة الى خارجه وضرورة وضع حد للحرب الغاشمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في غزة والتي أفضت إلى وقوع كارثة إنسانية مروعة.
كما عبر عن تطلعه إلى عقد الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني خلال العام الجاري في الصين خاصة وأنها تصادف الذكرى العشرين على إنشاء المنتدى.
ووقع الجانبان العربي والصيني في ختام اللقاء على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للجامعة العربية ووزارة الخارجية الصينية بشأن إنشاء الرابطة العربية الصينية للمؤسسات الفكرية في إطار مواصلة تعزيز الصداقة وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الصين والجامعة العربية ودولها الأعضاء.(النهاية)

م ف م / م ع ح ع



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