الجامعة العربية والصين تؤكدان الرفض الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 1 (كونا) -- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ووزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الأحد على "الرفض الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة لما تحمله من مخاطر جمة على أمن واستقرار المنطقة".
وذكرت الجامعة العربية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء أمينها العام ووزير خارجية الصين لبحث جملة من الملفات الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة وسيادة الصين ووحدة أراضيها.
وأشار ابوالغيط إلى "المخاطر الهائلة التي ينطوي عليها سيناريو التهجير القسري للسكان من قطاع غزة" مؤكدا "الرفض العربي الكامل لمثل هذه الأفكار والممارسات إذ تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وأشاد أبوالغيط بالدعم المستمر المقدم من الجانب الصيني على المستويين السياسي والإنساني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية وخاصة في الأمم المتحدة.
وأكد ابوالغيط على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الدول العربية والصين وتطور علاقات الصداقة والتعاون القائمة بينهما منذ تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004 والتي توجت بإقامة القمة العربية الصينية الأولى عام 2022.
كما شدد أبو الغيط على الموقف العربي الثابت بشأن دعم الجامعة العربية لسيادة الصين ووحدة أراضيها والالتزام الثابت بمبدأ (الصين الواحدة) موضحا أن اللقاء شهد شرح واف من الوزير الصيني بخصوص مسألة (تايوان) في ضوء الانتخابات الرئاسية التي أجريت السبت الماضي.
من جانبه أكد الوزير الصيني اتفاق بلاده مع رفض تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة الى خارجه وضرورة وضع حد للحرب الغاشمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في غزة والتي أفضت إلى وقوع كارثة إنسانية مروعة.
كما عبر عن تطلعه إلى عقد الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني خلال العام الجاري في الصين خاصة وأنها تصادف الذكرى العشرين على إنشاء المنتدى.
ووقع الجانبان العربي والصيني في ختام اللقاء على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للجامعة العربية ووزارة الخارجية الصينية بشأن إنشاء الرابطة العربية الصينية للمؤسسات الفكرية في إطار مواصلة تعزيز الصداقة وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الصين والجامعة العربية ودولها الأعضاء.(النهاية)
م ف م / م ع ح ع
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