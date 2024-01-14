الجولة الثانية من البطولة الآسيوية ال21 لكرة اليد تنتهي بمنافسات قوية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 14 - 1 (كونا) -- انتهت الجولة الثانية من منافسات البطولة الآسيوية ال21 لكرة اليد التي تستضيفها البحرين اليوم الأحد بفوز منتخبات الكويت وقطر وإيران وكوريا الجنوبية.
وشهدت مبارايات اليوم فوز منتخب الكويت على نظيره الصين تايبيه بنتيجة (31 - 27) ليضمن بهذا الفوز تأهله لدور المجموعات الرئيسي.
كما فاز منتخب قطر على نظيره العماني بنتيجة (28 - 18) فيما فاز منتخب إيران على نظيره الصيني بنتيجة (24 - 22) وحقق منتخب كورياالجنوبية الفوز على نظيره النيوزيلندي بنتيجة (42 - 13).
وسيواجه منتخب الكويت نظيره القطري بعد غد الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء.
ويشارك في البطولة التي انطلقت الخميس الماضي في البحرين 16 منتخبا تم توزيعها على 4 مجموعات الاولى تضم منتخبات الكويت وقطر وعمان والصين تايبيه والمجموعة الثانية تضم منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا وتضم المجموعة الثالثة منتخبات السعودية والعراق والهند واليابان والرابعة تضم منتخبات البحرين والامارات وهونغ كونغ وكازاخستان. (النهاية)
خ ن ع / م م ج
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