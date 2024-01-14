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المـنـامـة.. جـاهــزة للـتـنـقـل الحـضــريالبحرين ضمن الدول المستعدة لمواكبة توجهات النقل المستقبلي

1/14/2024 2:31:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ - 17:08

أصدرت‭ ‬أوليفر‭ ‬وايمان،‭ ‬شركة‭ ‬الاستشارات‭ ‬الإدارية‭ ‬العالمية‭ ‬وإحدى‭ ‬شركات‭ ‬مارش‭ ‬ماكلينان‭ ‬ورمزها‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬نيويورك‭ (‬ MMC ‭)‬،‭ ‬مؤشر‭ ‬جاهزية‭ ‬التنقل‭ ‬الحضري‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬مبادرة‭ ‬شاملة‭ ‬تقيّم‭ ‬مدى‭ ‬استعداد‭ ‬65‭ ‬مدينة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬لمواكبة‭ ‬توجهات‭ ‬النقل‭ ‬المستقبلي‭.‬

أعد‭ ‬الدراسة‭ ‬منتدى‭ ‬أوليفر‭ ‬وايمان،‭ ‬المركز‭ ‬الرائد‭ ‬لأبحاث‭ ‬الاستشارات‭ ‬الإدارية،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬بيركلي‭ ‬لدراسات‭ ‬النقل‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كاليفورنيا‭. ‬وتعد‭ ‬نسخة‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬النسخة‭ ‬السنوية‭ ‬الخامسة‭ ‬للمؤشر‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بتقييم‭ ‬65‭ ‬مدينة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬56‭ ‬مؤشر‭ ‬أداء‭ ‬رئيسي‭ ‬تغطي‭ ‬الأثر‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وجاذبية‭ ‬الأسواق،‭ ‬وكفاءة‭ ‬الأنظمة،‭ ‬والابتكار‭. ‬ويزود‭ ‬المؤشر‭ ‬مخططي‭ ‬المدن‭ ‬والمواطنين‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بأفكار‭ ‬قابلة‭ ‬للتطبيق‭ ‬تتعلق‭ ‬بمستقبل‭ ‬التنقل‭.‬

وبرزت‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬المؤشر‭ ‬كمدينة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬ملموس‭ ‬في‭ ‬جاهزية‭ ‬التنقل،‭ ‬حيث‭ ‬حلت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ28‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬لترتقي‭ ‬خمس‭ ‬مراتب‭ ‬عن‭ ‬ترتيبها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وهي‭ ‬موجودة‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬المؤشر‭ ‬بين‭ ‬مدينة‭ ‬أتلانتا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ (‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ27‭) ‬وملبورن‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ (‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ29‭).‬

كما‭ ‬تحسن‭ ‬موقع‭ ‬مدينة‭ ‬أبوظبي‭ ‬على‭ ‬المؤشر‭ ‬إذ‭ ‬ارتفع‭ ‬ترتيبها‭ ‬مرتبة‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬المرتبة‭ ‬38‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حافظت‭ ‬الدوحة‭ ‬على‭ ‬ترتيبها‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ41‭. ‬وارتفع‭ ‬ترتيب‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بأربع‭ ‬مراتب‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ53‭. ‬وشمل‭ ‬المؤشر‭ ‬أيضاً‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منها‭ ‬القاهرة‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ56‭ ‬والدار‭ ‬البيضاء‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ59‭.‬

وقال‭ ‬غيوم‭ ‬تيبولت،‭ ‬الشريك‭ ‬لدى‭ ‬أوليفر‭ ‬وايمان‭ ‬والمؤلف‭ ‬المشارك‭ ‬للمؤشر،‭ ‬وخبير‭ ‬النقل‭: ‬‮«‬تعتبر‭ ‬المشاريع‭ ‬التحولية‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رغبة‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬بتبني‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬مؤشراً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مدن‭ ‬المنطقة‭ ‬ستواصل‭ ‬تحسين‭ ‬ترتيبها‭ ‬على‭ ‬المؤشر‭. ‬ويسرنا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬تركيز‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬جوانب‭ ‬تحسين‭ ‬استدامة‭ ‬النقل‭ ‬العام،‭ ‬وتعزيز‭ ‬إمكانية‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬ومسارات‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬وتحسين‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬اللازمة‭ ‬للسيارات‭ ‬الكهربائية‭. ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬لهذه‭ ‬المسائل‭ ‬وأن‭ ‬نكون‭ ‬منفتحين‭ ‬على‭ ‬التغيير‭ ‬وخاصة‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬نظرنا‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬التنقل‭ ‬يشكل‭ ‬نحو‭ ‬25 %% ‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الغازية‭ ‬العالمية‮»‬‭. ‬ويشتمل‭ ‬مؤشر‭ ‬جاهزية‭ ‬التنقل‭ ‬الحضري‭ ‬على‭ ‬مؤشرين‭ ‬فرعيين‭ ‬يقيّمان‭ ‬أداء‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬والتنقل‭ ‬المستدام‭. ‬واحتلت‭ ‬دبي‭ ‬موقع‭ ‬الصدارة‭ ‬بالمنطقة‭ ‬في‭ ‬المؤشر‭ ‬الفرعي‭ ‬للتنقل‭ ‬المستدام،‭ ‬فقد‭ ‬احتلت‭ ‬دبي‭ ‬موقع‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬حلت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ46‭ ‬تلتها‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ48‭. ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنقل‭ ‬العام‭ ‬حيث‭ ‬حلت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ31‭ ‬مسجلة‭ ‬نتائج‭ ‬تعادل‭ ‬المتوسط‭ ‬العالمي،‭ ‬فيما‭ ‬حلت‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ45‭. ‬وسلط‭ ‬المؤشر‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬التوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬اتساع‭ ‬رقعة‭ ‬انتشار‭ ‬المركبات‭ ‬ذاتية‭ ‬القيادة،‭ ‬والتحديات‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬سوق‭ ‬النقل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الربحية،‭ ‬وأثر‭ ‬التضخم‭ ‬على‭ ‬نماذج‭ ‬التنقل‭ ‬العام‭.‬

كما‭ ‬تناول‭ ‬المؤشر‭ ‬أبرز‭ ‬التوجهات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬التحسينات‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬التنقل‭ ‬العام،‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجها‭ ‬التنقل‭ ‬النشط‭ ‬بسبب‭ ‬مناخ‭ ‬المنطقة‭ ‬والاعتماد‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬السيارات،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬المشاريع‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لتعزيز‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬واستخدام‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬ما‭ ‬يجسد‭ ‬الالتزام‭ ‬بتعزيز‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬المستدامة‭.‬

وحدد‭ ‬المؤشر‭ ‬مجالات‭ ‬التحسين‭ ‬الممكنة‭ ‬وخاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬دبي‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬توافر‭ ‬محطات‭ ‬شحن‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬وجودة‭ ‬الهواء،‭ ‬كما‭ ‬بيّن‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬لمدن‭ ‬أبوظبي‭ ‬والرياض‭ ‬والمنامة‭ ‬والدوحة‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬لحوافز‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬واستخدام‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬العام‭. ‬وجاءت‭ ‬المدن‭ ‬التي‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬تكلفة‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬وإعطاء‭ ‬الحوافز‭ ‬للبدائل‭ ‬منخفضة‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬مراتب‭ ‬الترتيب‭ ‬العالمي‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬حلت‭ ‬مدينة‭ ‬هلسنكي‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى،‭ ‬بارتفاع‭ ‬مرتبتين‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وثلاث‭ ‬مراتب‭ ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬إذ‭ ‬وفرت‭ ‬هذه‭ ‬العاصمة‭ ‬الفنلندية‭ ‬أحد‭ ‬أقل‭ ‬أنظمة‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬تكلفة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للسكان،‭ ‬كما‭ ‬ساعدت‭ ‬المناطق‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬السيارات،‭ ‬والبرامج‭ ‬المخصصة‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬موقعها‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭. ‬فيما‭ ‬حلت‭ ‬أمستردام‭ ‬بالمرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬المؤشر،‭ ‬تلتها‭ ‬ستوكهولم‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وسان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الرابعة‭ (‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭)‬،‭ ‬وميونيخ‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة،‭ ‬وسنغافورة‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬السادسة‭.‬

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