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((سناب شات)) متهمة بتسهيل صفقات مخدرات قاتلة بين الشباب

1/14/2024 2:31:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ - 17:12

واجهت‭ ‬سناب‭ ‬شات‭ ‬تحديًا‭ ‬قانونيًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬إذ‭ ‬رفعت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬المراهقين‭ ‬الذين‭ ‬تناولوا‭ ‬جرعات‭ ‬زائدة‭ ‬من‭ ‬الفنتانيل‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬تتهم‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بتسهيل‭ ‬صفقات‭ ‬المخدرات‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الفنتانيل،‭ ‬وهي‭ ‬مادة‭ ‬أفيونية‭ ‬اصطناعية‭ ‬أشد‭ ‬فتكًا‭ ‬مرات‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬الهيروين‭.‬

ويُعد‭ ‬الفنتانيل‭ ‬قاتلًا‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬الجرعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬للغاية،‭ ‬وهو‭ ‬رخيص‭ ‬الإنتاج‭ ‬وغالبًا‭ ‬ما‭ ‬يباع‭ ‬متخفيًا‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬مواد‭ ‬أخرى‭. ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬لهذه‭ ‬الدعوى‭ ‬القضائية‭ ‬التي‭ ‬تلقي‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬جرعات‭ ‬المخدرات‭ ‬الزائدة‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬آثار‭ ‬عميقة‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬عمل‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ومساءلتها‭.‬

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