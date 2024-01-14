((سناب شات)) متهمة بتسهيل صفقات مخدرات قاتلة بين الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ - 17:12
واجهت سناب شات تحديًا قانونيًا كبيرًا في كاليفورنيا، إذ رفعت مجموعة من عائلات المراهقين الذين تناولوا جرعات زائدة من الفنتانيل دعوى قضائية تتهم منصة التواصل الاجتماعي بتسهيل صفقات المخدرات غير المشروعة التي تشمل الفنتانيل، وهي مادة أفيونية اصطناعية أشد فتكًا مرات عديدة من الهيروين.
ويُعد الفنتانيل قاتلًا حتى في الجرعات الصغيرة للغاية، وهو رخيص الإنتاج وغالبًا ما يباع متخفيًا في هيئة مواد أخرى. وقد يكون لهذه الدعوى القضائية التي تلقي باللوم على المنصة في سلسلة من جرعات المخدرات الزائدة بين الشباب آثار عميقة في كيفية عمل منصات التواصل الاجتماعي ومساءلتها.
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