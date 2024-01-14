((أبل)) تدفع 500 مليون دولار لعملائها المتضررين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ - 17:17
بدأت شركة أبل إرسال تعويضات مالية إلى عملائها في الولايات المتحدة، الذين تضرروا من إبطاء هواتف آيفون الخاصة بهم لكونها تحتوي على بطاريات قديمة.
ويأتي ذلك إثر التسوية القضائية التي عقدتها الشركة عام 2020 لدعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة اتهمت أبل بإبطاء بعض إصدارات هواتف آيفون سرًا.
وبموجب التسوية، فإن أبل ملزمة بدفع نحو 500 مليون دولار أمريكي لعملائها المتضررين، وقد بدأت بالفعل في إرسال التعويضات للعملاء الذين قدموا مطالبات للشركة في وقتٍ سابق.
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