((أبل)) تدفع 500 مليون دولار لعملائها المتضررين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ - 17:17

بدأت‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬إرسال‭ ‬تعويضات‭ ‬مالية‭ ‬إلى‭ ‬عملائها‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬الذين‭ ‬تضرروا‭ ‬من‭ ‬إبطاء‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬لكونها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬بطاريات‭ ‬قديمة‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬إثر‭ ‬التسوية‭ ‬القضائية‭ ‬التي‭ ‬عقدتها‭ ‬الشركة‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬لدعوى‭ ‬قضائية‭ ‬جماعية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬اتهمت‭ ‬أبل‭ ‬بإبطاء‭ ‬بعض‭ ‬إصدارات‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون‭ ‬سرًا‭.‬

وبموجب‭ ‬التسوية،‭ ‬فإن‭ ‬أبل‭ ‬ملزمة‭ ‬بدفع‭ ‬نحو‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لعملائها‭ ‬المتضررين،‭ ‬وقد‭ ‬بدأت‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬إرسال‭ ‬التعويضات‭ ‬للعملاء‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬مطالبات‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬وقتٍ‭ ‬سابق‭.‬