Monday, 15 January 2024 12:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدفاع المدني يواصل إخماد حريق بحاويات في ميناء الدمام

1/14/2024 2:30:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل فرق الدفاع المدني إطفاء حريق نشب في حاويات بالمنطقة المساندة في ميناء الملك عبد العزيز.
وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه في منصة "إكس" أنه تمت مباشرة الحادث في وقت سابق ولا تزال عملية إطفاء الحريق مستمرة ولم يتم تسجيل أي إصابات في الحادثة.

MENAFN14012024000089011017ID1107719515

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث