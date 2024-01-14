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مركز الوثائق والمحفوظات يطلق تحذيرا حيال نشر الوثائق السرية

1/14/2024 2:30:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن إيقاف أي موظف يقوم أو يشتبه بقيامه بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله، وإيقافه عن مزاولة أي مهام تتعلق بالوثائق السرية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية.
وأضاف المركز أن ذلك الإجراء يأتي وفق المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.

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