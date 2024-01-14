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20 يناير موعد نهائي للترشح لعضوية إدارة هيئة الصحفيين

1/14/2024 2:30:53 PM
(MENAFN- Al Watan) حدّد مجلس إدارة هيئة الصحفيين يوم الأحد 28 يناير الجاري موعداً لعقد الجمعية العمومية للهيئة "حضورياً" بمقرها بالرياض، حيث سيبدأ تسجيل الحضور الساعة 11 صباحاً، فيما تبدأ أعمال الجمعية الساعة 30 : 12 ظهراً.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك إلى أن المجلس أقر جدول أعمال الجمعية العمومية المتضمن المصادقة على القوائم المالية للأعوام السابقة، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة خلال فترة عمله. وأهاب بالزملاء المتفرغين الذين أكملوا إجراءات تسجيلهم في عضوية الهيئة، وسددوا رسوم العضوية عن السنة المالية 2023، إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية، ومن يرغب الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الجديد عليه أن يقوم بتعبئة النموذج المعد لذلك قبل يوم 20 يناير الحالي.

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