20 يناير موعد نهائي للترشح لعضوية إدارة هيئة الصحفيين

(MENAFN
- Al Watan) حدّد مجلس إدارة هيئة الصحفيين يوم الأحد 28 يناير الجاري موعداً لعقد الجمعية العمومية للهيئة "حضورياً" بمقرها بالرياض، حيث سيبدأ تسجيل الحضور الساعة 11 صباحاً، فيما تبدأ أعمال الجمعية الساعة 30 : 12 ظهراً.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك إلى أن المجلس أقر جدول أعمال الجمعية العمومية المتضمن المصادقة على القوائم المالية للأعوام السابقة، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة خلال فترة عمله. وأهاب بالزملاء المتفرغين الذين أكملوا إجراءات تسجيلهم في عضوية الهيئة، وسددوا رسوم العضوية عن السنة المالية 2023، إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية، ومن يرغب الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الجديد عليه أن يقوم بتعبئة النموذج المعد لذلك قبل يوم 20 يناير الحالي.
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