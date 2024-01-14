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غارات أميركية ـ بريطانية جديدة تستهدف مواقع للحوثيين في اليمن لليوم الثالث

1/14/2024 2:30:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استهدفت غارات أميركية ـ بريطانية جديدة مدينة الحديدة في غرب اليمن، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن باستهداف الطيران الأميركي ـ البريطاني لجبل جدع بمديرية اللحية في مدينة الحديدة.
وتأتي الغارات الأميركية ـ البريطانية بعدما أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ، في مقابلة مع قناة «العربية» الإخبارية الفضائية، أن «الضربات في اليمن لن تكون الأخيرة ولن نتردد»، لافتا إلى أن الضربات رسالة للحوثيين بضرورة وقف هجماتهم فورا.
وطالت الهجمات الأميركية ـ البريطانية خلال اليومين الماضيين أكثر من 60 هدفا في 6 محافظات يمنية بها مواقع تخزين عسكرية للحوثيين، فضلا عن مواقع للرادار ومراكز تصنيع وتخزين للدرون والصواريخ.

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