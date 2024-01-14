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الإكوادور تطلق عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على السجون

1/14/2024 2:30:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت قوات الجيش والشرطة في الإكوادور عملية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على سجون البلاد، بعدما حررت آخر 136 رهينة احتجزهم متمردون مدى أسبوع في عدد من سجون البلد المضطرب.
ونشر الجيش مقاطع فيديو تظهر تفجير جدران سجن، قائلا إنه استعاد «السيطرة الكاملة» على سجن في مدينة كوينكا الجنوبية.
وأعلنت الشرطة، في بيان، أن عناصر من «الشرطة والقوات المسلحة دخلوا سجون: إزميرالداس، وماتشالا، وأوغيس، وكوتوباكسي، ولوجا، وتونغوراهوا لاستعادة السيطرة على أجنحة» هذه المؤسسات.
في المقابل، سادت مجمع السجون الضخم في غواياكيل جنوب غربي البلاد أوضاع طبيعية، إذ ظل بمنأى من التمرد الذي شهدته البلاد في الأيام الأخيرة.
وبدأت العملية العسكرية الواسعة بعد ساعات من تحرير 130 من الرهائن هم من الحراس ومسؤولي إدارة السجون.
وقالت إدارة السجون في بيان «أتاحت البروتوكولات الأمنية والعمل المشترك للشرطة والجيش الوطني تحرير جميع الرهائن المحتجزين في سجون مختلفة بالبلاد».
وقال الرئيس دانيال نوبوا عبر منصة «إكس»: «أشيد بالعمل الوطني والمهني والشجاع للقوات المسلحة والشرطة الوطنية وحرس السجون لتحريرهم الحراس والموظفين الإداريين المحتجزين في السجون».
وأوضحت الشرطة أنه تم تحرير 46 حارسا ومسؤولا من سجن كوتوباكسي (وسط)، و13 من سجن تونغوراهوا (وسط)، و15 آخرين من سجن إل أورو (جنوب غرب) حيث تم العثور على جثة موظف.
وعلى مدى أسبوع من احتجازهم على أيدي سجناء متمردين مسلحين بالسكاكين والأسلحة النارية، ظل المحتجزون يطلبون من السلطات المساعدة وضبط النفس، وفق مقاطع فيديو لهم نشرت بانتظام على الشبكات. وتم إعدام اثنين منهم على الأقل، أحدهما شنقا، على يد المتمردين، وفق ما أظهرت مقاطع مروعة.
وجرى احتجاز نحو 175 من الحراس ومسؤولي السجون مؤخرا، وتم إطلاق سراح حوالى أربعين منهم، وأشارت السلطات إلى أن ذلك تم بوساطة الكنيسة الكاثوليكية.
وأثار الإعلان عن هروب زعيم عصابة «تشونيروس» أدولفو ماسياس، الملقب «فيتو»، في 7 الجاري من سجن غواياكيل، موجة من حركات التمرد واحتجاز رهائن في خمسة سجون على الأقل، وهجمات ضد قوات إنفاذ القانون وغيرها من أعمال العنف التي أدت في الإجمال إلى مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا، وفق أحدث حصيلة رسمية.

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