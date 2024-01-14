مئات التونسيين يتظاهرون في ذكرى ثورة الياسمين

(MENAFN
- Al-Anbaa) تظاهر مئات التونسيين لإحياء ذكرى ثورة 2011 المعروفة بـ «ثورة الياسمين».
وسار المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة تونس ملوحين بالعلم الوطني إحياء لذكرى اليوم الذي تمت فيه الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، الأمر الذي دشن سلسلة انتفاضات في عدد من الدول العربية.
وقال المتظاهر منصف عرايسية لوكالة فرانس برس إن «روح 14 يناير لاتزال موجودة».
وأضاف «نظرتنا للثورة مازالت كما هي، ونحن متمسكون بالثورة».
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