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مئات التونسيين يتظاهرون في ذكرى ثورة الياسمين

1/14/2024 2:30:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تظاهر مئات التونسيين لإحياء ذكرى ثورة 2011 المعروفة بـ «ثورة الياسمين».
وسار المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة تونس ملوحين بالعلم الوطني إحياء لذكرى اليوم الذي تمت فيه الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، الأمر الذي دشن سلسلة انتفاضات في عدد من الدول العربية.
وقال المتظاهر منصف عرايسية لوكالة فرانس برس إن «روح 14 يناير لاتزال موجودة».
وأضاف «نظرتنا للثورة مازالت كما هي، ونحن متمسكون بالثورة».

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