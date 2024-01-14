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بيونغ يانغ تطلق صاروخا بالستيا غير محدد وسيئول تدين يهدد السلام والاستقرار

1/14/2024 2:30:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا أمس، بحسب الجيش الكوري الجنوبي، بعد أيام على إجراء بيونغ يانغ تدريبات بالذخيرة الحية قرب حدودها البحرية التي يسودها توتر مع جارتها الجنوبية.
وقالت رئاسة الأركان المشتركة في سيئول في بيان إن «كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق»، في إشارة إلى البحر المعروف أيضا ببحر اليابان.
وقطع الصاروخ مسافة ألف كلم بحسب المصدر مضيفا أن السلطات في سيئول وواشنطن وطوكيو تقوم بتحليل المعطيات.
وأكدت رئاسة الأركان في سيئول أنها «تدين بشدة عملية إطلاق الصاروخ الأخيرة من جانب كوريا الشمالية باعتبارها استفزازا واضحا يهدد بشكل خطير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.
من جانبها، أكدت قوة خفر السواحل اليابانية أن «جسما، قد يكون صاروخا بالستيا، أطلق من كوريا الشمالية»، مشيرة إلى معلومات من وزارة الدفاع اليابانية وداعية السفن إلى الاحتراس.
ورأى الاستاذ في جامعة إيهوا ليف-إريك إيزلي أن عملية الإطلاق «أكثر من مجرد اختبار» نظرا لتوقيتها، موضحا أنها «تأتي مباشرة بعد تصعيد نظام كيم لهجته الحربية تجاه كوريا الجنوبية، وقبيل زيارة وزير خارجية كوريا الشمالية إلى روسيا».
واعتبر أن «عرض بيونغ يانغ للقوة ينبغي أن يكون مصدر قلق أبعد من سيئول، إذ أن تعاونها العسكري مع موسكو يزيد من أعمال العنف في أوكرانيا ولأنها قد تكون أكثر استعدادا لتحدي الولايات المتحدة وحلفائها بينما ينصب الاهتمام العالمي على الشرق الأوسط».
في 2023 أشرف كيم على اختبارات إطلاق لصواريخ بالستية متطورة عابرة للقارات، من بينها نسخة يعتقد أنها تعمل بالوقود الصلب.
وفي الاجتماعات السنوية التي يعقدها الحزب الحاكم في بيونغ يانغ في نهاية كل عام، هدد كيم بشن هجوم نووي على كوريا الجنوبية، ودعا إلى تعزيز ترسانة بلاده العسكرية قبل نشوب نزاع مسلح حذر من أنه قد «يندلع في أي وقت».
أعلنت بيونغ يانغ في 2022 أن وضعها كقوة نووية «لا رجوع عنه» وأكدت مرارا أنها لن تتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية التي يعتبرها النظام ضرورية لبقائه.
تبنى مجلس الأمن الدولي قرارات عدة تدعو كوريا الشمالية لوقف برامجها للأسلحة النووية والبالستية منذ أن أجرت بيونغ يانغ أول تجربة نووية في 2006.

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