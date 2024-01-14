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مشاجرة بين النواب تفشل الجولة الثانية لاختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي

1/14/2024 2:30:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فشل البرلمان العراقي في انتخاب رئيس جديد له خلفا لرئيسه السابق محمد الحلبوسي الذي ألغت المحكمة الاتحادية العليا عضويته البرلمانية في نوفمبر الماضي.
وذكر بيان صادر عن البرلمان امس أن مجلس النواب عقد جلسة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي وحضور 314 نائبا مخصصة لانتخاب رئيس لمجلس النواب استمرت لعدة ساعات.
وأعلن المندلاوي تسلم طلبات المرشحين: سالم العيساوي ومحمود المشهداني وشعلان الكريم وطلال الزوبعي وعامر عبدالجبار، للترشح لمنصب رئيس المجلس، فيما انسحب النائب عبدالرحيم الشمري من الترشح.
وجرت الجولة الأولى لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، وأظهرت نتائجها حصول شعلان الكريم على 152 صوتا، وسالم العيساوي 97 صوتا، ومحمود المشهداني على 48 صوتا، وعامر عبد الجبار على 6 أصوات، فيما حصل طلال الزوبعي على صوت واحد.
ورفع المندلاوي الجلسة لعدة ساعات لغرض إجراء الجولة الثانية من الانتخاب وبعد افتتاح الجلسة الثانية عاد ورفعها حتى إشعار آخر.
وقال مصدر في البرلمان طلب عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية إن مشاجرة حصلت بين النواب ما دفع رئيس الجلسة إلى رفعها بعد دقائق من بداية الجولة الثانية.

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