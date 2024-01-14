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ولاية آيوا تتحدى الثلوج وتطلق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري

1/14/2024 2:30:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتحدى الناخبون درجات حرارة دون الصفر اليوم لإطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لمعركة الانتخابات الرئاسية، في مجالس شعبية لولاية آيوا ستكون بمنزلة أول اختبار لمعرفة ما إذا كان دونالد ترامب بالفعل هو المرشح الأوفر حظا لانتزاع بطاقة الترشح.
ومع تقدمه الواضح في استطلاعات الرأي يتوقع أن يكسب الرئيس السابق بسهولة ترشيح الولاية الواقعة بالغرب الأوسط الأميركي في أول اقتراع على مستوى البلاد لخوض الانتخابات أمام الرئيس جو بايدن في نوفمبر.
لكن سيتعين على ناخبي آيوا تحدي طقس هو الأكثر برودة خلال الحملات الرئاسية في العصر الحديث، وسط توقع عواصف ورياح ثلجية وحرارة تصل إلى 32 درجة دون الصفر.
واضطر ترامب ومنافساه الرئيسيان نيكي هايلي ورود ديسانتيس لإلغاء تجمعاتهم في ولاياتهم، في وقت تضاف التساؤلات حول حجم المشاركة إلى الفضول المتعلق بحملة انتخابية غير معروفة.
وقال المحلل السياسي أليكس أفيتوم الذي عمل ضمن حملة الجمهوري جون ماكين للانتخابات الرئاسية في 2008 «إذا تمكنت جهود ديسانتيس الميدانية الكبيرة، يضاف إليها تقدم لنيكي هايلي مؤخرا، من دفع ترامب دون 50% بعدة نقاط، فسيكون ذلك أول مؤشر ذي معنى الى إمكان هزم ترامب».
وأضاف: «لكن واقع تحول النمط، أي إمكان هزم ترامب، لن يحدث إلا إذا اتحد الآخرون في الساحة خلف مرشح واحد مناهض لترامب».
ورغم كل الحديث عن مفاجآت، فإن انتخابات آيوا بعيدة عن كونها تنافسية، فقد أظهر استطلاع جديد أجرته شبكة إن بي سي نيوز/دي موين ريجستر/ميدياكوم حصول ترامب على تأييد 48% من المشاركين المحتملين في المجالس الشعبية (كوكس)، وتقدم هايلي إلى المركز الثاني لكن مع نسبة تأييد لا تتعدى 20%. وقال سائق الشاحنة جيف نيكولاس (37 عاما) لوكالة فرانس برس «سأصوت لترامب مجددا»، مضيفا أن الرئيس السابق «قد يكون عنيدا لكنه قادر فعلا على إنجاز الأمور». وحملت نتائج الاستطلاع مزيدا من الأخبار السيئة لحاكم فلوريدا ديسانتيس الذي لم تتجاوز نسبة التأييد له 16%، ويعتقد أن آماله بالفوز بترشيح الجمهوريين تضعف أمام هايلي.

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