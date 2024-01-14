Monday, 15 January 2024 12:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مارغريتي الثانية تتنحى عن عرش الدنمارك لتفتح صفحة الملك فريدريك العاشر

1/14/2024 2:30:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طوت الدنمارك صفحة في تاريخها مع اعتلاء فريدريك الذي سيحمل اسم فريدريك العاشر العرش بعد تنحي والدته مارغريتي، في حدث تابعه عشرات الآلاف من الأشخاص.
ويحظى فريدريك، وهو ولي العهد مذ كان في الثالثة، بشعبية خاصة ومن المتوقع أن يفرض أسلوبه على الملكية الدنماركية التي يعود تاريخها إلى ملوك الفايكينغ في القرن العاشر.
وانتقلت مارغريتي الثانية (البالغة 83 عاما) التي تحظى بشعبية كبيرة على متن عربة من قصر أمالينبورغ حيث تقيم إلى قلعة كريستيانسبورغ لحضور مجلس دولة، وتوقيع قرار تنازلها عن العرش، في حدث تشهده المملكة الإسكندنافية للمرة الأولى منذ 900 سنة، لتطوي بذلك فترة حكم دامت أكثر من نصف قرن، وبذلك تتحرر من دورها كملكة ورأس للدولة.
وتولت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن تقديم فريدريك العاشر أمام الشعب من على شرفة كريستيانسبورغ.
وقال المؤرخ لارس هوفباك سورينسن لوكالة فرانس برس «هذه الشرفة مخصصة فقط لكي يعلن رئيس وزراء ملكا»، مضيفا «يعود آخر حدث مماثل إلى العام 1972 حين حضر أكثر من 10 آلاف شخص في الساحة، لكننا هذه المرة كان الحضور أكبر» من الدنماركيين البالغ عددهم نحو 6 ملايين نسمة.
وأكد المسؤول في شرطة العاصمة بيتر دال تكثيف الإجراءات الأمنية واستقدام عناصر من مختلف أنحاء البلاد. وقدر الحضور بأكثر من مائة ألف شخص.
ويعكس البروتوكول المعتمد في هذا اليوم تقليد تسليم العرش في الدنمارك الذي لا تتم فيه دعوة أي شخصية أجنبية، في حين أن الملك لا يضع تاجا ولا يعتلي عرشا بالمعنى الفعلي.
وقبل 52 عاما وتحديدا في 14 يناير 1972، تولت مارغريتي الثانية العرش عقب وفاة والدها فريدريك التاسع، وتتخلى عن العرش في الذكرى الثانية والخمسين لتوليه.
وقالت المراسلة الخاصة بشؤون الملكية والعاملة لصالح التلفزيون الرسمي «دي آر» سيسيلي نيلسن «إن هذا اليوم ينطوي على رمزية كبيرة».
وكانت خطوة الملكة بإعلان تنحيها على التلفزيون خلال التمنيات التقليدية لعيد الميلاد في 31 ديسمبر مفاجئة. ولم يبلغ أفراد عائلتها بها سوى قبل ثلاثة أيام.
الا أن قرار الملكة التي خضعت لعملية جراحية كبيرة في الظهر عام 2023، لقي تقبلا سريعا لدى العائلة والشعب.
ويؤيد أكثر من 80% من الدنماركيين قرار مارغريتي التي ستحتفظ باللقب الملكي وستستمر في تمثيل العائلة الملكية خلال الاحتفالات الرسمية.
وكانت الملكة أكدت سابقا أنها لن تتنازل عن العرش حتى مماتها، لكن تنحيها سيتيح لنجلها البكر البالغ 55 سنة والذي زادت مسؤولياته خلال السنوات القليلة الفائتة، فرصة البروز في دوره كملك، بحسب الخبراء.
وقال هوفباكي سورينسن «إن الملكة تعتبر أن ولي العهد بات مستعدا لتولي المسؤولية».
ويعد دور الملك في الدنمارك تمثيليا وفخريا، إلا أنه يتولى توقيع القوانين ويشرف رسميا على تشكيل الحكومة التي يجتمع بها دوريا.
وقال مايكل موز (65 عاما) لوكالة فرانس برس «اجتزنا ثلاث ساعات ونصف ساعة بالقطار للوصول إلى كوبنهاغن»، مضيفا بحماسة «إنها لحظة تاريخية لأن هذا الحدث لا يتم عقب وفاة الملكة! هي لم تمت!».

MENAFN14012024000130011022ID1107719506

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث