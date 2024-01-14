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الأونروا الحرب المدمرة في القطاع تلطخ إنسانيتنا المشتركة

1/14/2024 2:30:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني ان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة «تلطخ انسانيتنا المشتركة».
وأضاف لازاريني في بيان «لقد مرت 100 يوم منذ بدء الحرب المدمرة، مما أسفر عن مقتل ونزوح الناس في غزة»، مضيفا ان «جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ 100 الماضية تلطخ إنسانيتنا المشتركة».
وشدد المفوض العام لـ «الأونروا» على أن جيلا كاملا من الأطفال يتعرض لصدمات نفسية وسيستغرق تعافيه سنوات.
وتابع المسؤول الأممي «يعيش الناس في ظروف غير إنسانية حيث تنتشر الأمراض، بما في ذلك بين الأطفال. إنهم يعيشون بما هو غير صالح للعيش، مع الاقتراب بسرعة نحو المجاعة».
من جهة أخرى، دان لازاريني «الهجمات المروعة» التي شنتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى وأدت إلى اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.
وأسفر الهجوم على جنوب إسرائيل عن مقتل 1140 شخصا بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن نحو 250 آخرين احتجزوا رهائن، لايزال 132 منهم في غزة، ويعتقد أن 25 منهم لقوا حتفهم.
وفي هذا الصدد، قال لازاريني: «لقد مر 100 يوم من المحنة والقلق بالنسبة للرهائن وعائلاتهم».

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