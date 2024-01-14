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مأساة الـ 100 يوم متواصلة في غزة وإسرائيل تواصل الحرب بلا هوادة

1/14/2024 2:30:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصلت إسرائيل قصف غزة مع دخول الحرب يومها الـ 100، وسط غرق سكان القطاع في كارثة إنسانية متفاقمة تشير إلى «نكبة ثانية» بعد أكثر من 75 عاما على النكبة الفلسطينية عام 1948، فيما تتزايد المخاوف من اندلاع حريق إقليمي مع اتساع نطاق الحرب.
وقال موقع «أكسيوس» الإخباري نقلا عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس جو بايدن ومسؤولين كبار في إدارته محبطون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لرفضه طلبات لواشنطن متعلقة بالحرب على غزة.
وأشار الموقع الإخباري الأميركي إلى أن هناك أدلة متزايدة على أن بايدن بدأ يفقد صبره تجاه المسؤول الإسرائيلي، مؤكدا أن الإدارة الأميركية قلقة من أن إسرائيل لن تلتزم بجدولها للانتقال لعمليات أقل حدة في غزة.
وأضاف ان زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأخيرة إلى إسرائيل، أدت إلى تفاقم الإحباط داخل البيت الأبيض وداخل الوزارة.
وأكد أن بلينكن أوضح لنتنياهو ومجلس وزراء الحرب أن خطة إسرائيل لليوم التالي حلم لا يمكن تحقيقه.
ميدانيا، كثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مدينتي خان يونس ورفح جنوب غزة، فيما أعلنت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أنها دمرت دبابة إسرائيلية وسط معارك ضارية في المغازي ودير البلح.
وتصاعدت سحب كثيفة من الدخان امس فوق مدينتي رفح وخان يونس بجنوب القطاع. وأعلنت إسرائيل مقتل جندي ليرتفع إلى 188، عدد عسكرييها الذين قتلوا منذ بدء العمليات البرية في غزة في 27 أكتوبر الماضي.
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة حماس أن أكثر من 100 شخص قتلوا في قصف إسرائيلي طال أنحاء القطاع، بما في ذلك في خان يونس كبرى مدن الجنوب، والتي تشكل منذ أسابيع محور العمليات الإسرائيلية.
من جهتها، أعلنت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» أنها دمرت دبابة إسرائيلية، مشيرة إلى معارك خصوصا في المغازي ودير البلح وخان يونس.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لـ «حماس» ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 23968 قتيلا منذ اندلاع الحرب قبل 100 يوم.
وأفادت الوزارة في بيان امس بإصابة 60582 شخصا بجروح، مشيرة إلى أن 70% من «الضحايا هم من النساء والأطفال».
وتزيد موجة البرد والأمطار التي تهطل في المنطقة صعوبة الحياة اليومية للعائلات الفلسطينية التي تخيم في ساحة مجمع النصر الطبي. وقالت نبيلة أبوزايد (40 عاما) بأسف «لكن إلى أين نذهب؟».
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1.9 مليون شخص أو نحو 85% من السكان، اضطروا إلى مغادرة منازلهم. ويلجأ كثيرون إلى رفح أو إلى مناطق أخرى في جنوب هذه المنطقة الصغيرة، وسط غياب البنى التحتية الكافية لاستيعاب النازحين. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن أقل من نصف المستشفيات في قطاع غزة تعمل وجزئيا فقط.
في هذه الأثناء استمرت الأوضاع المتوترة في الضفة الغربية، حيث نفذت القوات الإسرائيلية اقتحامات متزامنة في مدن جنين ونابلس ورام الله والخليل، كما شنت حملة اعتقالات واسعة شملت 25 فلسطينيا على الأقل من بينهم شقيقتا صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» الذي اغتيل في الضاحية الجنوبية ببيروت مطلع يناير الجاري.
وقالت المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة لوكالة فرانس برس إن الجيش «اعتقل دلال العاروي (52 عاما) من منزل والدتها في قرية عارورة شمال رام الله، وفاطمة العاروري (47 عاما) من منزلها في مدينة البيرة».
وزعم الجيش الإسرائيلي أن اعتقالهما يأتي «بعد قيامهما بالتحريض على الإرهاب ضد إسرائيل».
وفي إسرائيل، مازالت عائلات الرهائن تحاول الضغط على الحكومة لإعادتهم، عبر تحركات عملية أحيانا ورمزية.
وأعلن أكبر اتحاد للنقابات في إسرائيل (الهستدروت) أن مئات الآلاف نفذوا إضرابا لمئة دقيقة امس في مرور 100 يوم على احتجاز الرهائن.
وقال رئيس الاتحاد ارنون بار ديفيد في تجمع في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الرهائن «نحن هنا لنذكر العالم أجمع بأن 136 رجلا وامرأة خطفوا بوحشية مازالو محتجزين (...) في غزة في أنفاق وكهوف».
وتجمع العشرات في ساحة سميت «ساحة الرهائن»، يحمل بعضهم بالونات صفراء اللون الذي أصبح رمزا للأسرى، والبعض الآخر يرفع لافتات تحمل صورهم.
إلى ذلك، حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون من أن المملكة المتحدة مستعدة للتحرك مجددا ضد الحوثيين في اليمن إذا واصلوا هجماتهم على السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر.
وفي مقال نشرته صحيفة «صنداي تلغراف»، كتب كاميرون «لقد وجهنا رسالة لا لبس فيها مفادها أن تصرفات الحوثيين مرفوضة ونحن مصممون على وضع حد لها. سندافع دائما عن حرية الملاحة. وقبل كل شيء، سنكون مستعدين لتنفيذ أقوالنا».
وأكد كاميرون أن هذه الضربات العسكرية الأخيرة «ساهمت في تقليص قدرات الحوثيين»، مشيرا إلى أن هذه الضربات «ضرورية ومتناسبة وشرعية» و«منفصلة تماما» عن النزاع في غزة.

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