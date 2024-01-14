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رئيس الوزراء.. اختيارك يحدد مسارك

1/14/2024 2:29:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر المرسوم السامي باختيار الشيخ د.محمد الصباح رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومته الجديدة، ودفع ذلك الناس إلى التفاؤل كونه شخصا متخصصا أكاديميا وكان سفيرا ووزير خارجية أسبق.
من الناحية السياسية تميز الشيخ د.محمد الصباح بتمكنه في منصب وزير الخارجية، وذلك له أهمية كبرى في ربط الكويت وتقوية علاقاتها الخارجية الدولية وتحقيق مصالحها والدفاع عن كل ما يمس سيادة وأمن الأراضي الكويتية وحقها السيادي.
ومن الناحية الأخرى التي لا تقل أهمية عن الجانب السياسي وهي نمو الاقتصاد الكويتي والانفتاح على الدول الصناعية ذات الاقتصادات المتقدمة والمؤثرة، فرئيس الوزراء متخصص في الاقتصاد وأكاديمي في جامعة الكويت سابقا وحاصل أيضا على الدراسات العليا من أعرق الجامعات العالمية.
كما جاءت تهنئة وزارة الخارجية الأميركية بتوليه هذا المنصب دليلا على مدى قبوله الدولي لعمله سابقا سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة وكذلك كوزير للخارجية.
وأتذكر موقفا للشيخ د.محمد الصباح عندما كان وزيرا للخارجية، وكنت احد خريجي العلوم السياسية وقتها وتقدمنا لاختبارات في مبنى وزارة الخارجية للعمل في السلك الديبلوماسي، فحضر الوزير إلى قاعة الاختبار ووجه لنا كلمات كان مضمونها تمنياته للجميع بالتوفيق، والتأكيد على ان من لم يوفق بالعمل بوزارة الخارجية فإن هناك الكثير من الجهات الحكومية التي تحتاج إلى هذا الكم الكبير من الشباب والطاقات، وأننا جميعا نستطيع ان نخدم الكويت من أي موقع كان.
اليوم يا د.محمد لسنا في موضع مقارنتك برؤساء الوزراء السابقين، ولسنا بصدد طلب المستحيل منك كذلك، ويجب عدم تقييمك إلا بعد عملك الفعلي بقيادة الحكومة رسميا وتقديم خططكم المستقبلية والخارطة التي تراها الأنسب لسد الثغرات ومعالجة المشكلات والمعضلات التي مازلنا نعاني منها حتى الآن.
أمانة اختيار الوزراء الآن بين أيديكم، ونتوقع انها ستكون حكومة تكنوقراط متخصصة، معيارها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وان صح التعبير فإن اختيارك للوزراء يحدد مسار هذه الحكومة ومدة بقائها.
بالنهاية: نتمنى ان تكون المرحلة القادمة مرحلة تحقيق التطلعات والأهداف، وان تتم المطالبة الواقعية بالإنجاز وليس الإعجاز.
بالختام: عهد يتجدد هو عنوان المستقبل بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وأعانه على هذه الأمانة وسدد خطاه، فبحكمته وحبه للكويت وشعبها تشرق شمس الكويت الجديدة، ولكل زمان دولة ورجال.
ودمتم بخير.

MENAFN14012024000130011022ID1107719503

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