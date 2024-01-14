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إصلاح السلوك الاستهلاكي للمواطن

1/14/2024 2:29:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبارة تتكرر كثيرا سواء من أقربائك في الديوانية أو زملائك في العمل أو حتى زوجك أو زوجتك في البيت بعد عودتهم من الجمعية «والله ما شريت شي فقط أشياء بسيطة بس تفاجأت بالفاتورة بمبلغ وقدره.. صدمني!».
الواقع يقول ان تكلفة المعيشة زادت، وان الاسعار سواء في الكويت أو في جميع بلدان العالم ترتفع بوتيرة صعود طبيعية مع الوقت، وهذا أمر طبيعي ومفهوم.
لكن وعي المستهلك يبقى غائبا عن هذه الأمور، ويستمر بسلوكه القديم بتكديس الأشياء في سلة الجمعية حتى يصطدم عند الكاشير بإجمالي سعرها فيبدأ بالتذمر، وأحيانا من غير حق يتهم الكاشير بالخطأ في الحساب وقد يطلب منه حساب الأغراض مرة أخرى فقط ليكتشف انه ظلم المسكين، وان المذنب الوحيد هو قلة وعيه الاستهلاكي واندفاعه في الشراء دون التأكد من قيمة تلك الأغراض.
ويجب زيادة وعي المواطن استهلاكيا، فالجزء الأكبر من راتبه يذهب لشراء المواد الاستهلاكية خاصة من جمعية الضاحية، والدليل على ذلك الارباح السنوية التي توزعها الجمعيات على المواطنين كل سنة وهي 10%من مشترياتهم، فتجد كثيرا من المساهمين تأتيهم شيكات بألف دينار و800 دينار مما يعني انهم صرفوا من 600 إلى 700 دينار شهريا في الجمعية لشراء مواد استهلاكية.
وقلت في إحدى التغريدات التي ارفقتها بفيديو «بانوراما» لأغراض وأرفف الجمعية:
سبب هلاك راتب المواطن عدم احساسه ووعيه أن 70%من هذه المواد المعروضة في الجمعية ليست حاجة ملحة وبإمكاننا الاستغناء عنها او على الأقل التقليل منها.
وعندي اقتراح بسيط قد يسهم في زيادة الوعي الاستهلاكي للمواطن وبتعديل هذا السلوك الذي أورد الراتب المهالك، أنه عندما تصرف علاجا من صيدلية المستوصف تأتيك بعد ثوان رسالة من وزارة الصحة تعطيك قائمة بالادوية التي اخذتها، وكذلك عندما تشتري التموين الشهري تبعث لك «التجارة» رسالة على «سهل» بالمواد التي اشتريتها وقائمة مفصلة بأسعارها.
واقتراحي مشابه لهذا الأمر بأن تبعث الجمعية رسالة للمساهم بقائمة الأغراض التي اشتراها وأمام كل سلعة سعرها، وعندما يرجع للبيت يقرأها ويحدد الخلل في سلوكه الاستهلاكي الذي يجعل فاتورته احيانا مثيرة للغضب والتذمر.
وقد يكتشف الشخص غرضا غير ملح وغير اساسي وسعره كبير ومع هذا يستمر في شرائه، أو قد يجد انه اشترى اغراضا مازال لديه منها الكثير في البيت وانه يحتاج لشرائها مرة في الشهر وليس اسبوعيا، أو لو انه اشترى كمية اكبر قد يكون وفر 20% من السعر.
وهكذا تكون هذه الرسائل بمنزلة طرقات خفيفة على وعي وضمير المواطن الاستهلاكي ليعدله ويوفر فلوسه لأمور اكبر أو أهم أو ليدخرها.
نقطةأخيرة: أرجو من وزارة التجارة واتحاد الجمعيات الاستهلاكية التقاط هذا الاقتراح والاهتمام به وعلى الأقل سيحل مشاكل كثيرة تحدث يوميا عند «الكاشير».

ghunaimalzu3by@

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