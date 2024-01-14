وداعاً أبو خالد (حمد الخريف)

MENAFN - Al-Anbaa) ٭ كان لقاؤنا أسبوعيا يوم الجمعة في منزلنا بمنطقة الشهداء على وجبة الغداء، لم يكن وجود (أبو خالد: حمد عبدالله الخريف) مناسبة عادية، بل هو ركيزة أساسية في أي اجتماع عائلي لأنه (عميد العائلة)، وأكثرهم صلة بالجميع، (أبو خالد) هو المرجع لكل اسم أو موضوع يخص العائلة، (أبو خالد) موسوعة من المعارف في العائلة والأقارب والأنساب والأصدقاء.

٭ إذا خرجت مع (أبو خالد) إلى مكان عام فعليك أن تحسب أن نصف الوقت سيكون مخصصا للسلام والتعارف لكل من يلقاه، يعرفه أو لا يعرفه، وحتما سيجد رابطا للتعارف والحديث مع هذا العابر صغيرا كان أم كبيرا. كان محل احترام وتقدير من الجميع سواء في مكان سكنه وعمله بمنطقة خيطان في الستينيات ثم منطقة الفيحاء في السبعينيات والثمانينيات، وأخيرا في منطقة الأندلس بعد ذلك.٭ (أبو خالد) عندما كان يسلم على شخص ما يعطيه كل اهتمامه من النظر والسلام بحرارة والقرب منه، وأحيانا يمسك بكلتا يديه على يدي من يلتقيه حبا وتقديرا وقربا له. تشعر بأن (أبو خالد) طاقة من الأخلاق والمودة والعلاقات العامة. كانت له أكثر من ديوانية في الأسبوع بمنزله في منطقة الأندلس، لكن أهمها ديوانية العائلة يوم الثلاثاء، والتي استمرت لما يقارب 30 عاما ولم تتوقف إلا بعد انتشار مرض (كورونا)، وعندما ضعف بصره شعر بأن اهتمامه المعتاد بضيوفه سيقل كثيرا، لذا لم تفتح الديوانية بعدها.٭ ولحرص (أبو خالد) على صلة الأرحام بين أفراد العائلة أنشأ مجموعة في الواتساب قبل أكثر من عشر سنوات (بتاريخ: 22/7/2012) أسماها (الخريف في الكويت والسعودية)، وكتب عنوانا لها «اللهم اجمع هذا القروب على المحبة والتواصل»، كما أنشأ مجموعة أخرى لربط الأنساب مع العائلة بنفس الفترة تقريبا (2/8/2013).٭ (أبو خالد) له طريقته الخاصة في معرفة الناس وتفقد أحوالهم من الأقارب أو من غيرهم، فهو يسأل عن التفاصيل، فهو دائم التفقد لكبار السن في العائلة ويجلس معهم طويلا، ويزور المرضى منهم في المستشفيات الكبير والصغير، الأقرباء والأصدقاء، ويتواصل بالهاتف معهم، كما أنه كان دائم الحضور في المناسبات العائلية من أفراح وأعياد وغيرها. ولا أنسى ما حييت دموعه عندما علم بمرضي، ورسالته لي عندما غادرت للعلاج في10/10/2018، لا بل قام بزيارتي أثناء فترة علاجي في لندن في 11/4/2019.٭ الكل يعلم أن (أبو خالد) كان بارا بوالده (عبدالله) وكان هو بمنزلة وكيله في جميع معاملاته الإدارية والتجارية إلى أن توفي في (6/11/1980)، ووالدته (سارة) التي لم يتركها أبدا حتى وفاتها (1/7/2013)، وأيضا كان شديد العناية بأخته وأشقائه وأبنائه وأحفاده، فكان بمنزلة الأب لهم جميعا.٭ كان (أبو خالد) مجدا في عمله بوازرة الداخلية في فترة الستينيات والسبعينيات، وكان على علاقة طيبة مع زملائه في العمل خاصة في مخفر خيطان، وكان ذكيا في الكشف عن الجرائم التي حدثت في وقته، وعندما حصل الغزو على الكويت تأثر بشكل كبير، ولم يغادر الكويت وبقي حتى التحرير.