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((تويتر)) أو ((X)) والتحديث الجديد

1/14/2024 2:29:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعتبر «تويتر» أو X من أبرز منصات التواصل الاجتماعي وموقعا إخباريا على الإنترنت وقد تم تأسيسه في مارس عام 2006، ويستخدمه الكثيرون للتواصل مع الآخرين من خلال التغريدات القصيرة ولأن هذه المنصة سهلة الاستخدام والتصفح فقد يستخدمها البعض للتسويق والترويج الشخصي أو العلامة التجارية.
ومن إيجابيات «X» قوة «الهاشتاق»، حيث يمكن لكل شخص الوصول بكل سهولة لكل المواضيع التي يبحث عنها عن طريقه، وكذلك يمكن المستخدم من الوصول إلى فئة كبيرة من الجمهور، إضافة إلى أنه يتيح لأصحاب الشركات التواصل مع العملاء وإظهار خدماتهم بشكل أفضل ومعرفة آرائهم ويمكنهم من نشر العلامة التجارية، ويتيح «X» التعرف على الأصدقاء ومتابعة المستجدات في جميع المجالات.
وعلى الرغم من المزايا التي يوفرها «X» إلا أنه يمتلئ بالحسابات الوهمية التي يجب الحذر منها وعدم الانصياع لما تبثه من أخبار غير دقيقة قد تؤدي بمن يصدقها ويعيد نشرها لأن يكون ضحية لقضايا الجرائم الإلكترونية.
وهناك من اعتادوا فتح مساحات حوارية لمناقشة العديد من المواضيع أو لمشاركة الآخرين في المناسبات المختلفة أو للتحدث للآخرين عن همومهم أو كل ما يشغل بالهم من الأمور إلا أنه وبعد التحديث الجديد فقد سمح «X» للمستخدمين بالدخول إلى مساحات الآخرين متخفين والتجسس عليهم مما قد يؤدي إلى مشاكل كثيرة، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن التجسس، في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ـ الحجرات: 12).
إن «X» منصة مهمة للجميع وهناك العديد من الأشخاص الذين يحرصون على متابعة البرنامج بانتظام إلا أنه قد يؤدي إلى الإدمان وقد نرى البعض يفتحون مساحاتهم ويتحدثون مع الأصدقاء لمدة طويلة وقد تزيد على اليوم إذ يسيطر «X» على حياتهم فيجب الاعتدال باستخدامه.
كما يوفر «X» خدمة الحظر، حيث إن كل من قد يؤذي الآخرين يمكن حظره وعدم السماح له بالمتابعة إلا أن البعض بعد حظرهم يقومون بعمل حسابات أخرى، ومن الأفضل أن يتم تقديم الشكوى لمحاسبة كل من يتعدى على الآخرين أو يؤذيهم بأي شكل من الأشكال. لذلك يجب استخدام «X» للاستفادة منه ومتابعة الأخبار والتواصل مع الأصدقاء والترفيه عن النفس والتسلية والابتعاد عن الملل وليس لإيذاء الآخرين أو التسبب في المشاكل معهم.

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