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((العربي)) سفيرة الإعلام المقروء

1/14/2024 2:29:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تميزت الكويت بدورها الثقافي منذ الاستقلال، وكانت مجلة العربي سفيرة الإعلام المقروء، وتابعت يوم الجمعة الماضي على القناة الأولى سهرة ممتعة صوتا وصورة للسفيرة المتجولة إعلاميا بانطباع عربي إسلامي رائع لمتابعيها غرة كل شهر منذ ولادتها مطلع خمسينيات القرن الماضي.
نعم، كانت «العربي» إهداء الكويت لقرائها من جماعات وأفراد ومؤسسات علمية وعقول ناطقة بالعربية، تابعتها بثقة ولاتزال مستمرة حتى يومنا الحالي.
وللأمانة والإنصاف، فقد تعاقب على إدارتها منذ لادتها فرسان مميزون خلال تلك السنوات بداية من د.أحمد زكي، رحمه الله، والذي ترك بصماته الأساسية في مسيرتها، وتابعه فرسان لتكملة مشوارها، تشهد لها ولهم الإنجازات المحصلة لفائدة قرائها حتى بعد دخول عالم الإنترنت وساحر أجهزة العالم التقني الكمبيوتر.
وفي الحقيقة لاتزال مجلة «العربي» رمزا وقوة ثقافية إيجابية أمام القراء الحريصين على اقتناء نسخة منها شهريا، متميزة بغزارة موضوعاتها، وتنوع مصادرها مع إرفاق الصور بألوانها الجميلة والمناسبة لتلك الموضوعات، وكم نتمنى أن يستفيد منها الطلاب والمتعلمون من محتوياتها الثقافية والمعرفية كما تنشرها مجلتنا «العربي» مشكورة.
ونفخر كذلك بطلبات بعض الديبلوماسيين والمثقفين والباحثين وغيرهم من المهتمين من مختلف الأعمار والتخصصات من خارج الكويت الغالية للحصول على بعض الأعداد من «العربي» للاستفادة من المعلومات المنشورة على صفحاتها لأدباء ومختصين في مختلف المجالات الثقافية. بدورنا، نقول شكرا لجميع القائمين على «العربي» والعاملين فيها منذ تأسيسها على جهودهم ولقرائها على تواصلكم واهتمامكم بسفيرة الخليج والوطن العربي والكويت، لما قدمتموه لهم خلال رحلتها الطويلة معكم كلمة وصورة، ولاتزال «العربي» تؤدي دورها بلا كسل أوملل كواجهة ثقافية وطنية حائزة على ثقة ومتابعة المواطنين والقراء الذي ينهلون مما تقدمه «العربي» من أوجه الثقافة والمعلومات المتجددة.
ولأن ثقافة الأمم الراقية تقاس بكم المعرفة لدى أبنائها نتمنى أن يتم التعريف بـ «العربي» بشكل أوسع، وأن تتم ترجمة بعض موضوعاتها العلمية والثقافية من اللغة الإنجليزية تعريفا وزيادة في معلومات عشاق اللغة العربية.
وفقكم الله.

MENAFN14012024000130011022ID1107719499

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