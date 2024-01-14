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جرائم إسرائيل ومحاكمتها في لاهاي

1/14/2024 2:29:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قد لا تكون المبادرة التي قامت بها جنوب أفريقيا، مشكورة، ضد إسرائيل ذات تأثير فعلي في إبراز الجرائم والمجازر التي ترتكبها إسرائيل يوميا على مسمع ومرأى المجتمع الدولي بأكمله، لكنها في حقيقة الأمر تبرز لشعوب العالم ما تقوم به هذه الدولة وتبرز للمجتمعات والدول التي لا تدرك ماهية تلك الجرائم الصهيونية في فلسطين.
ووسط تعتيم عالمي خصوصا في بعض الدول الغربية التي تتكتم وتمنع الحقيقة عن شعوبها، تأتي تلك المبادرة لتظهر مدى عدوانية إسرائيل وانتقامها غير المبرر ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وعلى العموم، فإن تلك المبادرة قد أبرزت أمورا مهمة جدا على الصعيد الدولي فأظهرت ما كانت تخفيه وسائل الإعلام في العالم وأوروبا خصوصا التي يسيطر على معظمها اليهود لتمنع ظهور الحقيقة وتكشف صورة هذا الكيان الصهيوني وممارساته على مدى عقود وسنوات مضت من جانب، ومن جانب آخر فإن مبادرة جنوب أفريقيا تبرز وجها مهما لها كدولة لطالما عانت من نظام الفصل العنصري في فترات سابقة.
إن جنوب أفريقيا تعتبر الأخبر بما يعنيه الفصل العنصري وممارسات دولة التمييز العنصري التي كانت في أواخر القرن الماضي، وتبدو أيضا القواسم المشتركة بين الدولتين (إسرائيل ودولة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا) وهما وليدتا التاريخ نفسه، والأيديولوجيا نفسها وآليات الحكم نفسها، وعلى نحو كبير السيطرة على أرض الآخرين واحتلالها بالقوة، وذلك خلال التمدد الاستعماري الأوروبي، إلى كل قارات العالم، ابتداء من القرن السادس عشر، واعتماد أيديولوجيا دينية عنصرية لتبرير الغزو والاستيطان وإعطائه شرعية يتمسك بها المستعمرون واتباع سياسة الإبادة الجماعية والتهجير للاستحواذ على أراضي السكان الأصليين، أو وضعهم في «بانتوستانات» تمكن من مراقبتهم وتسييرهم عن بعد دون التكفل بحاجياتهم المادية، فما بالك باحترام حقوقهم الإنسانية. وإنشاء واقع حرب دائمة مع السكان الأصليين ومع دول الجوار لفرض سيطرة كاملة ونهائية، وخلق مناخ مسموم داخل المجتمع مبني على القوة والصلف والاستعلاء للمنتصرين، وعلى التحقير والإذلال للمقموعين.
وطوال الفترة الممتدة بين الستينيات والتسعينيات كان الكثيرون لا يفرقون بين إسرائيل وجنوب أفريقيا لتشاركهما الوثيق في هذه الخصائص وعلاقتهما القوية، ولم نكن مندهشين من مستوى التعاون بين الدولتين الذي كان يقال آنذاك، إنه يشمل حتى السلاح النووي، أو ان الدول الاستعمارية القديمة نفسها كانت تدعم الدولتين بالكيفية نفسها،
ثم وقعت القطيعة المطلقة بداية التسعينيات عندما اتخذت جنوب أفريقيا مسارا، وإسرائيل المسار المعاكس، فبينما كان مانديلا ودوكلارك يتفقان على إنهاء نظام «الأبارتايد»، وبناء دولة قانون ومؤسسات، لشعب من المواطنين بغض النظر عن أصولهم العرقية والدينية وإحلال السلام في الداخل ومع الجوار الأفريقي، رأينا شخصا مثل نتنياهو ومن معه من اليمين، ثم اليمين المتطرف، يتصدون لكل الحلول السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وحل إقامة الدولتين، ثم رأينا سياسة الانتحار الأخلاقي والسياسي عبر التوسع بالاستيطان والحصار والحروب المسترسلة التي أوصلتنا للكارثة الحالية. وبناء عليه، فإن مبادرة جنوب أفريقيا تشكل بارقة أمل إيجابية ومميزة تجاه أشقائنا في «غزة» انتصارا لهم وتخفيفا لما يعانونه.
اللهم خفف عنهم وانصرهم بنصرك يا عزيز يا جبار.
والله الموفق.

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